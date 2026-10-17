IPL 2027 पूर्वी मुंबईला मोठा धक्का! तीन वेळा संघाला विजेता बनवणाऱ्या दिग्गजानं सोडली संघाची साथ
मुंबई इंडियन्सचे (MI) मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी आयपीएल 2027 हंगामापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
Published : October 17, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई Mahela Jayawardene : मुंबई इंडियन्सचे (MI) मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी आयपीएल 2027 हंगामापूर्वी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात गेल्या दोन वर्षांपासून संघाला प्रशिक्षण दिलं, यापूर्वी त्यांनी 2017 ते 2022 पर्यंत मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिलं होतं. त्यांच्या कार्यकाळात मुंबई इंडियन्सनं तीन वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं. फ्रँचायझीनं त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा केली आणि म्हटलं की त्यांनी शिस्त, परस्पर सहकार्य आणि नेहमी संघाला प्राधान्य देण्याची भावना रुजवली. त्यांच्या या निर्णयामुळं मुंबई इंडियन्ससोबतच्या त्यांच्या जवळपास दशकभराच्या सहवासाचा शेवट झाला आहे.
जयवर्धने यांचा भावनिक संदेश : मुंबई इंडियन्स सोडल्यानंतर महेला जयवर्धने भावूक झालेले दिसत होते. त्यांनी संघाचे खेळाडू, प्रशिक्षण कर्मचारी आणि चाहत्यांचे आभार मानले आणि नीता अंबानी तसंच आकाश अंबानी यांचा विश्वास आणि मैत्री हे त्यांच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचं कारण असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, संघासोबत त्यांनी अनेक अविस्मरणीय क्षण अनुभवले, आव्हानांना धैर्यानं तोंड दिलं आणि असं यश मिळवलं ज्याचा सर्वांना अभिमान आहे. संघाला भविष्यासाठी शुभेच्छा देताना ते म्हणाले की, मुंबई इंडियन्स नेहमीच त्यांच्या हृदयाच्या खूप जवळ राहील.
“Mumbai Indians has been a very special part of my journey for over a decade now. The players, coaching team, the incredible support of the #OneFamily and above all the fans have made this an experience I will always treasure. Together, we have shared some unforgettable moments, overcome challenges and built something we can all be proud of. I want to sincerely thank Mrs. Nita Ambani and Akash Ambani for their unwavering trust, support and friendship over the years. I leave with immense pride in what we have achieved together and will always carry a special place in my heart for MI. I wish the team every success in the years ahead.” - Mahela Jayawardene— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
नीता अंबानींनी केली जयवर्धनेची प्रशंसा : मुंबई इंडियन्सच्या मालक नीता अंबानी यांनी महेला जयवर्धनेची प्रशंसा करत म्हटलं की, त्यांनी संघासाठी खूप चांगलं काम केलं आहे. त्याचा शांत स्वभाव, प्रामाणिकपणा आणि खेळावरील प्रेम संघासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. संपूर्ण 'वन फॅमिली'च्या वतीनं, त्यांनी महेलाचं त्याच्या कामाबद्दल आणि समर्थनाबद्दल आभार मानले. नीता अंबानी असंही म्हणाल्या की, महेला नेहमीच त्यांच्या कुटुंबाचा एक भाग राहील आणि त्याच्यासोबतच्या आठवणी ते नेहमीच जपून ठेवतील. त्यांनी महेलाला भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
“Mahela has made a significant contribution to Mumbai Indians over the years. His calm leadership, integrity and deep love for the game have meant so much to us. On behalf of the entire MI family, I want to thank Mahela for his immense contribution and unwavering commitment over the years. We will always cherish the journey we have shared and the memories we have created together. Mahela will always be a part of our #OneFamily, and we wish him every happiness and success in the journey ahead.” - Mrs. Nita M. Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
मुंबईनं शेवटच्या वेळी 2020 मध्ये जिंकलं होतं आयपीएल : आयपीएल 2027 साठी खेळाडू कायम ठेवण्याची अंतिम मुदत 15 नोव्हेंबर आहे, म्हणजेच खूप कमी वेळ शिल्लक आहे आणि मुंबई इंडियन्सला लवकरच नवीन मुख्य प्रशिक्षक शोधावा लागेल. मुंबईनं शेवटच्या वेळी आयपीएल 2020 मध्ये जिंकलं होतं आणि सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद राखणारा पहिला संघ बनण्याचा मान मिळवला होता. हे दोन्ही उल्लेखनीय विजय जयवर्धनेच्या कार्यकाळात मिळाले. आयपीएल 2026 मध्ये, हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली संघ गुणतालिकेत खालून दुसऱ्या स्थानावर राहिला आणि या सगळ्यात, हार्दिक संघ बदलणार म्हणजेच त्याची बदली होणार असल्याच्या चर्चाही जोरदार सुरु आहेत.
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