नाशिकमध्ये रंगणार रणजी सामना; दिग्गज खेळाडूंना प्रत्यक्ष पाहण्याची पर्वणी
नोव्हेंबर मध्ये नाशिकात पुन्हा एकदा रणजी ट्रॉफी सामन्याचा थरार होणार आहे. महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र हा चार दिवसीय सामना नाशिकात होणार आहे.
Published : October 29, 2025 at 5:15 PM IST
नाशिक Ranji Match at Nashik : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) तर्फे नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनची यंदाच्या 2025-26 च्या हंगामात रणजी ट्रॉफी सामन्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळं नोव्हेंबर मध्ये नाशिकात पुन्हा एकदा रणजी ट्रॉफी सामन्याचा थरार होणार आहे. 1 ते 4 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र हा चार दिवसीय सामना हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदान, गोल्फ क्लब नाशिक इथं होणार असल्याची माहिती नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनं दिली आहे. या सामन्यामुळं नाशिककर क्रिकेटप्रेमींमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
दिग्गज खेळाडू खेळताना दिसणार : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननं बीसीसीआयच्या होणाऱ्या महाराष्ट्र विरुद्ध सौराष्ट्र यांच्या रणजी करंडक सामन्यासाठी नाशिकची निवड केली आहे. एक नोव्हेंबर पासून या सामन्यांचा थरार हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर रंगणार आहे. या चार दिवसीय रणजी ट्रॉफी सामन्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने गाजवणारे क्रिकेटपटू खेळणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रकडून पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड, अंकित बावणे हे दिग्गज खेळाडू तर सौराष्ट्र संघाकडून रवींद्र जडेजा, जयदेव उनाडकट, चेतन साकरिया हे खेळाडू सहभागी होणार असल्याची माहिती नाशिक क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद शहा यांनी दिली.
महाराष्ट्र संघानं जिंकले सर्वधिक सामने : नाशिकच्या अनंत कानडे मैदानामध्ये 11 रणजी सामने झाले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक क्रिकेट सामने हे महाराष्ट्र क्रिकेट संघानं जिंकले आहे. महाराष्ट्राच्या बरोबरीला गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मुंबई, विदर्भ, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि बडोदा या संघानंही या मैदानावर सामने खेळले आहेत. महाराष्ट्र व सौराष्ट्र हे दोन्हीही क्रिकेट संघ आज बुधवारी नाशिक मध्ये दाखल होणार आहे. दरम्यान या सामन्यानिमित्त महानगरपालिका आयुक्त व नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष मनीषा खत्री यांनी मैदानास भेट देऊन या सामन्याच्या तयारीचा आढावा घेतला.
कोण असणार सामन्यात पंच : या रणजी ट्रॉफीच्या सामन्यासाठी बीसीसीआय तर्फे एस डॅनियल मनोहर (हैद्राबाद) हे सामनाधिकारी आहेत. तर पंच म्हणून तन्मय श्रीवास्तव (दिल्ली) व साईधर्शन कुमार (अहमदाबाद) हे जबाबदारी पार पाडतील. नाशिकमध्ये दाखल झालेले त्रयस्थ बीसीसीआयचे खेळपट्टी तज्ञ क्यूरेटर टी मोहनन (केरळ) हे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे निलेश गायकवाड व नाशिक जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे शेखर घोष यांच्यासह खेळपट्टी व मैदानावर भरपूर मेहनत घेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय तसंच राष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेटपटू या सामन्यात खेळणार आहेत. नाशिककरांना या सामन्याचा आनंद घेता येणार असून त्या दृष्टीनं नियोजन करण्यात आल्याची माहिती एनडीसीएचे अध्यक्ष विनोद शहा यांनी दिली.
