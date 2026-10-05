खेळाडूंना थेट मिळणार सरकारी नोकरी! राज्य शासनाचं नवं धोरण लागू; बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्यांची खैर नाही
राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत 5 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचं नवं धोरण राज्य सरकारनं लागू केलं आहे.
Published : October 5, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई 5 Percent Reservation For Sportspersons : राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीत 5 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचं नवं धोरण राज्य सरकारनं लागू केलं आहे. खेळाडू आरक्षणाचा गैरफायदा घेऊन बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रं सादर करण्याला आता आळा बसणार आहे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी यापुढं क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीद्वारे प्रमाणपत्राची ऑनलाइन पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. हे नवं धोरण सोमवार 5 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे.
प्रमाणपत्र नसेल तर अर्ज होणार बाद : मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय मंडळं-महामंडळं, विद्यापीठं, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसंच शासनाकडून अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट-अ, ब, क आणि डच्या सरळसेवा पदांवर 5 टक्के खेळाडू आरक्षण असेल असं शासन निर्णयात नमूद केलं आहे. खेळाडू आरक्षणातून नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला 'क्रीडा ई-प्रमाण' प्रणालीतून जारी झालेलं प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असेल. प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास अर्ज प्राथमिक टप्प्यातच बाद केला जाईल. निवड झाल्यानंतर नियुक्ती प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करुन त्याची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे.
30 दिवसांत अपलोड करावा लागणार स्पर्धेचा निकाल : क्रीडा स्पर्धा संपल्यानंतर संबंधित क्रीडा संघटनांना 30 दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी आणि गुणपत्रिका 'क्रीडा ई-प्रमाण' पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे. ही माहिती डिजिटल पद्धतीनं सुरक्षित ठेवली जाणार आहे. मुदतीत माहिती अपलोड न करणाऱ्या संघटनेला 'डिफॉल्टर' यादीत टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळं क्रीडा संघटनांच्या मनमानीला तसंच बनावट किंवा चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या गैरव्यवहाराला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
17 वर्षांखालील स्पर्धांना आरक्षण नाही : नव्या धोरणात पात्र खेळ आणि स्पर्धांचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. ऑलिम्पिकमध्ये सलग तीन वेळा समाविष्ट असलेल्या खेळांसह कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष लागू राहतील. महत्त्वाचं म्हणजे, 17 वर्षांखालील वयोगटातील कोणतीही स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.
राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठीही कठोर निकष : राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठीही ठरावीक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. काही राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान आठ राज्यांचा, तर राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान 18 जिल्हे, 32 संघ किंवा आठ विभागांचा सहभाग आवश्यक असेल. सांघिक स्पर्धांमध्ये काही श्रेणींसाठी केवळ सुवर्णपदक विजेत्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
जुन्या प्रमाणपत्रांसाठी तीन महिन्यांची मुदत : नव्या शासन निर्णयानं यापूर्वीचे 5 टक्के खेळाडू आरक्षणासंबंधी शासन निर्णय अधिग्रहित केले आहेत. मात्र, जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंना प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ऑफलाइन पद्धतीनं पडताळणी झालेल्या जुन्या प्रमाणपत्रांचीही 'क्रीडा ई-प्रमाण' प्रणालीवर ऑनलाइन पडताळणी करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर जुन्या धोरणानुसार पात्र असलेल्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार नाही.
गुणवंत खेळाडूंना संधी गैरप्रकारांना चाप : गुणवंत खेळाडूंना सरकारी नोकरीतील 5 टक्के आरक्षण कायम ठेवतानाच या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न नव्या धोरणातून करण्यात आला आहे. ऑनलाइन पडताळणी, क्यूआर कोड आणि डिजिटल नोंदीमुळं बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून नोकरी मिळविण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल असा सरकारचा दावा आहे.
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