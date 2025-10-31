ETV Bharat / sports

महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेच्‍या निवडणुकीत सत्ताधारीच आमने-सामने; कोण मारणार बाजी?

महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेची पंचवार्षिक निवडणुक चुरशीची झाली आहे. कारण अजित पवार यांना भाजपाकडून आव्हान देण्यात आलं आहे.

Maharashtra Olympic association election
महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेच्‍या निवडणुकीत सत्ताधारीच आमने-सामने (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 4:29 PM IST

पुणे Maharashtra Olympic association election : मुंबईत 2 नोव्‍हेंबर रोजी होणाऱ्या महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेची पंचवार्षिक निवडणुक चुरशीची झाली आहे. गेली तीन दशकं वर्चस्व राहिलेल्या अजित पवार यांना भाजपाकडून आव्हान देण्यात आलं असून या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार विरुद्ध केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ अशी लढत होत आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्‍पिक संघटनेच्‍या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्‍या ऑलिम्‍पिक पॅनेलचं पारडे जड असल्‍याच बोललं जात असल तरी आमचा अजित पवार यांना विरोध नाही तर संघटनेचे सचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या कार्यशैलीला विरोध असल्याचं सांगत मोहोळ हे देखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहे.

22 संघटनांचे प्रतिनिधी करणार मतदान : येत्‍या रविवारी होणाऱ्या एमओएच्‍या निवडणुकीत 21 उमेदवार अजीत पवार गटाचे असून त्‍यापैकी 3 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत मतदार 31 संघटनांपैकी 25 पेक्षा अधिक संघटनांनी अजित पवार यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. ऍथलेटिक्स, आर्चरी, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक, हॉकी, ज्युडो, खो-खो, टेनिस, रायफल, रोईंग यांसारख्या 22 संघटनांचे प्रतिनिधी मतदानात सहभागी होणार असून आत्ता ही लढत प्रतिष्ठित झाली असून राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील या निवडणुकीत होताना पाहायला मिळत आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्‍या ऑलिम्‍पिक पॅनेलचे उमेदवार : अध्यक्ष - अजित पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष – अशोक पंडित, उपाध्यक्ष - आदिल सुमारीवाला बिनविरोध निवड, उपाध्यक्ष - प्रदिप गंधे, बिनविरोध निवड, उपाध्यक्ष - प्रशांत देशपांडे, बिनविरोध निवड, सचिव - नामदेव शिरगांवकर, सहसचिव - निलेश जगताप, सहसचिव - उदय डोंगरे, सहसचिव - मनोज भोरे, सहसचिव - चंद्रजीत जाधव, खजिनदार - स्‍मिता शिरोळे, कार्यकारिणी सदस्य - संदिप चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य - संदिप ओंबासे, कार्यकारिणी सदस्य - राजेंद्र निम्‍बाते, कार्यकारिणी सदस्य - गिरीश फडणीस, कार्यकारिणी सदस्य - रणधीरसिंग, कार्यकारिणी सदस्य - किरण चौगुले, कार्यकारिणी सदस्य - समीर मुणगेकर, कार्यकारिणी सदस्य - संजय वळवी, कार्यकारिणी सदस्य - सोपान कटके

केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पॅनलचे उमेदवार : अध्यक्ष - मुरलीधर मोहोळ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष - संदीप जोशी, सरचिटणीस - संजय शेटे, खजिनदार - अरुण लखानी, उपाध्यक्ष - दयानंद कुमार, सहसचिव - शैलेश टिळक, सहसचिव - प्रदीप खांडरे, कार्य. सदस्य - संदीप भोंडवे, कार्य. सदस्य - दत्तात्रय आफळे, कार्य. सदस्य - गोविंद मुथ्थुटकर, कार्य. सदस्य - राजीव देसाई

काय म्हणाले मुरलीधर मोहोळ : यावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, "महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित पवार यांना आमचा विरोध नाही तर संघटनेचे सचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या कार्यशैलीला आमचा विरोध आहे. सचिवांचा मनमानी कारभार सुरु होता. आमच्या संघटनेला मान्यता दिली जात नव्हती, इतर संघटनांच्याही सचिवांच्या संदर्भात तक्रारी होत्या. यामध्ये अजित पवार यांनी लक्ष घालावं एवढीच आमची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले त्यामुळं आम्ही निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीचा राजकारणाशी कसलाही संबंध नाही" असं यावेळी मोहोळ म्हणाले.

अजित पवारांनी फेटाळले आरोप : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि विधान परिषदेतील आमदार संदीप जोशी यांनी काल पत्रकार परिषदेत केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेटाळले असून त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, "सन 2013 पासून आपण महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. या कालावधीत खेळाचा दर्जा सुधारावा, खेळाडूंना उच्च दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात, म्हणून सर्वांना सोबत घेऊन आपण काम केलं. आम्ही कार्यभार घेण्याआधी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र राज्य सातव्या/ आठव्या स्थानावर होता. पण सलग मागील तीन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्र आता प्रथम क्रमांकावर आहे. या यशाबद्दल महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या पथकाचं आणि पदाधिकाऱ्यांचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीमध्ये सत्कारही झाले आहेत."

