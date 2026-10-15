रणजी ट्रॉफी: राज्यातील तिन्ही संघांचा पहिल्या सामन्यात विजय! कर्णधाराचं द्विशतक अवघ्या 2 धावेनं हुकलं
2026-27 च्या रणजी क्रिकेट स्पर्धेची पहिला फेरी संपली. या पहिल्या फेरीत राज्यातील तीनही रणजी संघांनी आपापले सामने जिंकत हंगामाची विजयी सुरुवात केली.
Published : October 15, 2026 at 12:25 PM IST
मुंबई Ranji Trophy : 2026-27 च्या रणजी क्रिकेट स्पर्धेची पहिला फेरी संपली. या पहिल्या फेरीत राज्यातील तीनही रणजी संघांनी आपापले सामने जिंकत हंगामाची विजयी सुरुवात केली. 42 वेळा रणजी विजेत्या मुंबईनं चंदीगढचा डावानं पराभव केला. तर महाराष्ट्रानं सर्विसेसचा 127 धावांनी पराभव करत विजयी सुरुवात केली. याशिवाय विदर्भानंही पुदुचेरीविरुद्ध 160 धावांनी विजय मिळवला.
मुंबईचा डावानं दणदणीत विजय : विक्रमी 42 वेळा रणजी विजेत्या मुंबईनं चंदीगढविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात 429 धावा केल्या. कर्णधार सिद्धेश लाड (86), मुशीर खान (65), तनुष कोटियान (58) व मोहित अवस्थी (56) यांनी दमदार अर्धशतकं झळकविली. गोलंदाजीत चंदिगडतर्फे राज बावा आणि रोहित दंडा यांनी प्रत्येकी 4 गडी बाद केले. प्रत्युत्तरात मुंबईच्या भेदक गोलंदाजीसमोर चंदिगडचा पहिला डाव 19.1 षटकांत फक्त 78 धावांत आटोपला. या डावामध्ये चंदिगडच्या 4 फलंदाजांना तर खातंही उघडता आलं नाही. तुषार देशपांडेनं 17 धावांत 5 तर मोहित अवस्थीनं 3 आणि डिसोजानं 2 गडी बाद करत चंदीगढचा डाव स्वस्तात संपुष्टात आणला. परिणामी मुंबईनं चंदिगडला फॉलोऑन दिला. यानंतर चंदिगडचा दुसरा डाव 52.1 षटकांत 196 धावांत आटोपला. संघाकडून अर्जुन आझादनं 1 षटकार आणि 9 चौकारांसह 62, भांब्रीनं 6 चौकारांसह 44 धावा जमविल्या. गोलंदाजीत मुंबईतर्फे तुषार देशपांडेनं 2 तर मुलानी आणि कोटियान यांनी प्रत्येकी 3 गडी बाद केले. या सामन्यात तुषार देशपांडेनं एकूण 7 बळी घेतले.
Maharashtra Won by 127 Run(s) #SERvMAH #RanjiTrophy #Elite Scorecard:https://t.co/rlVyVcPqTy— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 14, 2026
महाराष्ट्रचाही आरामात विजय : यंदाच्या नव्या रणजी हंगामातील महाराष्ट्र संघानंही आपल्या मोहिमेला विजयानं प्रारंभ केला आहे. सर्विसेसेविरुद्धच्या आपल्या पहिल्या सामन्यात महाराष्ट्रानं पहिल्या डावात 333 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात सर्विसेसला पहिल्या डावात 227 धावा करता आल्या. परिणामी महाराष्ट्रानं पहिल्या डावात 106 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवली. मात्र महाराष्ट्राचा दुसरा डाव केवळ 141 धावांत आटोपला. अंकित बावनेनं 48 तर राजवर्धन हंगिरगेकरनं 43 धावा केल्या. पहिल्या डावाच्या आघाडीच्या बळावर सर्विसेसला विजयासाठी 248 धावांचं आव्हान मिळालं. मात्र सर्विसेसचा डाव 63.3 षटकांत केवळ 120 धावांत महाराष्ट्रानं संपुष्टात आणला. ओसवालनं 50 धावांत 5 तर सिद्धेश वीरनं 27 धावांत 3 तसंच वळुंजनं 28 धावांत 2 गडी बाद केले. ओसटवालनं या सामन्यात 7 गडी बाद केले.
Vidarbha Won by 160 Run(s) #VIDvCAP #RanjiTrophy #Elite Scorecard:https://t.co/d1YrgNhpBX— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 14, 2026
विदर्भाचा मोठा विजय : मुंबई आणि महाराष्ट्राप्रमाणेच विदर्भानंही आपला पहिला सामना 160 धावांनी जिंकला. पुदुचेरीविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना विदर्भानं पहिल्या डावात कर्णधार अक्षय वाडकर (198) आणि यश राठोड (134) यांच्या शतकाच्या बळावर सर्वबाद 428 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात पुदुचेरीचा संघ 313 धावांवर मर्यादित राहिला. दुसऱ्या डावात विदर्भानं 3 बाद 175 धावांवर आपला डाव घोषित करत पहिल्या डावाच्या आघाडीच्या बळावर पुदुचेरीला 291 धावांचं लक्ष्य दिलं. मात्र खराब फलंदाजीमुळं पुदुचेरीचा डाव केवळ 130 धावांवर संपुष्टात आला. परिणामी विदर्भानं 160 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत हंगामाची विजयी सुरुवात केली.
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