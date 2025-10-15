ETV Bharat / sports

5-4... हा फुटबॉलचा नव्हे तर क्रिकेटचा स्कोअर, 4 फलंदाज झिरोवर आउट; रणजीच्या पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्र संकटात

आजपासून रणजी करंडक सुरु झाला आहे. यात महाराष्ट्र क्रिकेट संघ केरळविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात संकटात सापडला.

Maharashtra vs Kerala
रणजीच्या पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्र संकटात (KCA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 1:06 PM IST

तिरुवनंतपुरम Maharashtra vs Kerala : आजपासून रणजी करंडक सुरु झाला आहे. यात महाराष्ट्र क्रिकेट संघ पहिल्याच सामन्यात संकटात सापडला. महाराष्ट्राचा पहिला सामना केरळविरुद्ध खेळत आहे. तिरुवनंतपुरम इथं खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात केरळनं नाणेफेक जिंकून महाराष्ट्राला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगितलं. या निर्णयाचा फायदा झाला, कारण महाराष्ट्राची फलंदाजी सुरुवात होण्यापूर्वीच कोसळल्याचं दिसून आलं. दोन षटकांनंतर पाच फलंदाजांना आपलं खातं उघडता आलं नाही, यावरुन तुम्ही त्यांच्या खराब फलंदाजी कामगिरीचा अंदाज घेऊ शकता.

दोन षटकांत पाच फलंदाज शुन्यावर : आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की फक्त दोन षटकांत पाच फलंदाज कसे फलंदाजी करु शकले? हे विकेट पडण्याच्या मालिकेमुळं झालं. डावाच्या पहिल्याच षटकात महाराष्ट्राला दोन मोठे धक्के बसले. प्रथम पृथ्वी शॉ बाद झाला आणि नंतर सिद्धेश वीरही आउट झाला. दोन्ही फलंदाज धावा काढण्यात अपयशी ठरले. नंतर डावाच्या दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर महाराष्ट्राची आणखी एक विकेट पडली. यावेळी बाद झालेला फलंदाज अर्शीन कुलकर्णी होता. मनोरंजक म्हणजे, पहिल्या दोन फलंदाजांप्रमाणे तोही धावा काढण्यात अपयशी ठरला. याचा अर्थ असा की केरळविरुद्धच्या पहिल्या डावात महाराष्ट्राचा वरचा क्रम फक्त सात चेंडू टिकला.

पृथ्वी शॉ आणि टॉप तीन फलंदाज शुन्यावर बाद : महाराष्ट्राच्या डावातील दुसरा षटकही विकेट-मेडन होता. दोन षटकांनंतर पाच फलंदाज मैदानात आले आणि स्कोअरबोर्डवर शून्य धावा लिहिल्या गेल्या. याचा अर्थ असा की पहिल्या दोन षटकांनंतर पाच फलंदाजांपैकी कोणीही धावा काढल्या नाहीत. यातील तीन फलंदाज शून्य धावांवर बाद झाले.

महाराष्ट्राचा चौथा बळी पाच धावांवर : केरळविरुद्धच्या तिसऱ्या षटकात महाराष्ट्राच्या स्कोअरबोर्डवर धावा दिसल्या. या धावा ऋतुराज गायकवाडनं केल्या, परंतु चौथ्या षटकात आणखी एक बळी पडला. यावेळी बाद झालेला फलंदाज महाराष्ट्राचा कर्णधार अंकित बावणे होता, जो त्याच्या पहिल्या तीन सहकाऱ्यांप्रमाणे खातंही न उघडता बाद झाला. चौथ्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर अंकित बाद झाला तेव्हा महाराष्ट्राचा स्कोअर 4 विकेटवर फक्त 5 धावा होता.

अर्धा संघ 20 धावांच्या आतच बाद : कर्णधार बाद झाल्यानंतर सौरभ नवले फलंदाजीला आला. त्यानं ऋतुराज गायकवाडला साथ देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानं 23 चेंडूत 12 धावा केल्या, ज्यात एक चौकार आणि एक षटकार होता. पण चौथी विकेट पडल्यानंतर त्याचा डावही सहा षटकांत संपला, तो 11 व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर आउट झाला. अशाप्रकारे, महाराष्ट्राला फक्त 18 धावांत पाच मोठे धक्के बसले. मात्र यानंतर जलज सक्सेना आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत संघाचा डाव सावरला.

