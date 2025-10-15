5-4... हा फुटबॉलचा नव्हे तर क्रिकेटचा स्कोअर, 4 फलंदाज झिरोवर आउट; रणजीच्या पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्र संकटात
आजपासून रणजी करंडक सुरु झाला आहे. यात महाराष्ट्र क्रिकेट संघ केरळविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात संकटात सापडला.
Published : October 15, 2025 at 1:06 PM IST
तिरुवनंतपुरम Maharashtra vs Kerala : आजपासून रणजी करंडक सुरु झाला आहे. यात महाराष्ट्र क्रिकेट संघ पहिल्याच सामन्यात संकटात सापडला. महाराष्ट्राचा पहिला सामना केरळविरुद्ध खेळत आहे. तिरुवनंतपुरम इथं खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात केरळनं नाणेफेक जिंकून महाराष्ट्राला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगितलं. या निर्णयाचा फायदा झाला, कारण महाराष्ट्राची फलंदाजी सुरुवात होण्यापूर्वीच कोसळल्याचं दिसून आलं. दोन षटकांनंतर पाच फलंदाजांना आपलं खातं उघडता आलं नाही, यावरुन तुम्ही त्यांच्या खराब फलंदाजी कामगिरीचा अंदाज घेऊ शकता.
🚨 RANJI TROPHY 2025-26 HAS STARTED 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 15, 2025
- Maharashtra vs Kerala.
- Karnataka vs Saurashtra.
- Gujarat vs Assam.
3 matches are streaming on JioHotstar - very important season for many Indian stars with the Test transition phase. 🇮🇳 pic.twitter.com/FfLCPpU71K
दोन षटकांत पाच फलंदाज शुन्यावर : आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की फक्त दोन षटकांत पाच फलंदाज कसे फलंदाजी करु शकले? हे विकेट पडण्याच्या मालिकेमुळं झालं. डावाच्या पहिल्याच षटकात महाराष्ट्राला दोन मोठे धक्के बसले. प्रथम पृथ्वी शॉ बाद झाला आणि नंतर सिद्धेश वीरही आउट झाला. दोन्ही फलंदाज धावा काढण्यात अपयशी ठरले. नंतर डावाच्या दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर महाराष्ट्राची आणखी एक विकेट पडली. यावेळी बाद झालेला फलंदाज अर्शीन कुलकर्णी होता. मनोरंजक म्हणजे, पहिल्या दोन फलंदाजांप्रमाणे तोही धावा काढण्यात अपयशी ठरला. याचा अर्थ असा की केरळविरुद्धच्या पहिल्या डावात महाराष्ट्राचा वरचा क्रम फक्त सात चेंडू टिकला.
Kerala vs Maharastra (5/4) , courtesy 5 wides,no batsman off the mark . pic.twitter.com/zvQp3ncg3T— ss (@ss04072012) October 15, 2025
पृथ्वी शॉ आणि टॉप तीन फलंदाज शुन्यावर बाद : महाराष्ट्राच्या डावातील दुसरा षटकही विकेट-मेडन होता. दोन षटकांनंतर पाच फलंदाज मैदानात आले आणि स्कोअरबोर्डवर शून्य धावा लिहिल्या गेल्या. याचा अर्थ असा की पहिल्या दोन षटकांनंतर पाच फलंदाजांपैकी कोणीही धावा काढल्या नाहीत. यातील तीन फलंदाज शून्य धावांवर बाद झाले.
महाराष्ट्राचा चौथा बळी पाच धावांवर : केरळविरुद्धच्या तिसऱ्या षटकात महाराष्ट्राच्या स्कोअरबोर्डवर धावा दिसल्या. या धावा ऋतुराज गायकवाडनं केल्या, परंतु चौथ्या षटकात आणखी एक बळी पडला. यावेळी बाद झालेला फलंदाज महाराष्ट्राचा कर्णधार अंकित बावणे होता, जो त्याच्या पहिल्या तीन सहकाऱ्यांप्रमाणे खातंही न उघडता बाद झाला. चौथ्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर अंकित बाद झाला तेव्हा महाराष्ट्राचा स्कोअर 4 विकेटवर फक्त 5 धावा होता.
Maharashtra off to a flier vs last year's finalists Kerala in Ranji Trophy 😄— Rohit Sankar (@imRohit_SN) October 15, 2025
0/4 pic.twitter.com/cpir6LoxEH
अर्धा संघ 20 धावांच्या आतच बाद : कर्णधार बाद झाल्यानंतर सौरभ नवले फलंदाजीला आला. त्यानं ऋतुराज गायकवाडला साथ देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानं 23 चेंडूत 12 धावा केल्या, ज्यात एक चौकार आणि एक षटकार होता. पण चौथी विकेट पडल्यानंतर त्याचा डावही सहा षटकांत संपला, तो 11 व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर आउट झाला. अशाप्रकारे, महाराष्ट्राला फक्त 18 धावांत पाच मोठे धक्के बसले. मात्र यानंतर जलज सक्सेना आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत संघाचा डाव सावरला.
