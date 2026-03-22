'महाराष्ट्र केसरी'वर होणार बक्षीसांचा वर्षाव! मानाच्या गदेसह मिळणार बरंच काही
68व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा आज अंतिम सामना रंगणार आहे. यातील विजेत्यावर बक्षीसांचा मोठा वर्षाव होणार आहे.
Published : March 22, 2026 at 4:03 PM IST
पुणे Maharashtra Kesari Final : महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेनं तसंच पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रामकृष्ण सातव पाटील यांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या 68व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा आज अंतिम सामना रंगणार आहे. यंदाच्या या मानाच्या स्पर्धेचा समारोप राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. 18 मार्चपासून सुरु असलेल्या महाराष्ट्र केसरीत काही एकतर्फी विजय, काही चुरशीच्या लढती, तर काहीवेळा शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगलेला थरार अशा विविध सामन्यांनी नटलेल्या या लढतींमधून अंतिम फेरीचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. आज महाराष्ट्र केसरीची फायनल होणार असून विजेत्यावर बक्षीसांचा मोठा वर्षाव होणार आहे.
नवा महाराष्ट्र केसरी कोण होणार? : महाराष्ट्राचा नवा महाराष्ट्र केसरी मल्ल कोण होणार याचा फैसला आज होणार आहे. वाघोली येथील स्वर्गीय अजित दादा पवार क्रीडा नगरीत 68व्या महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदा कोण पटकावणार याकडे सर्व राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. स्पर्धेसाठी क्रीडांगणात दोन मातीचे आणि दोन मॅटचे असे एकूण चार आखाडे उभारण्यात आले आहेत. अंतिम सामना नेटवर खेळवला जाणार आहे.
दोघांना बदल महाराष्ट्र केसरी होण्याची संधी : यंदाच्या स्पर्धेत माती विभागात सिकंदर शेख विरुद्ध सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड अशी लढत होणार आहे. तर गादी म्हणजेच मॅट विभागात हर्षवर्धन सदगीर विरुद्ध युवा पैलवान जय पाटील यांच्यात सामना रंगेल. विशेष म्हणजे यात सिकंदर शेख आणि हर्षवर्धन सदगीर हे दोघंही पैलवान डबल महाराष्ट्र केसरी होण्याच्या जिद्दीनं आज मैदानात उतरतील.
मानाची गदा पटकावणारा पैलवानावर बक्षीसांचा वर्षाव : यंदाच्या स्पर्धेत मानाची महाराष्ट्र केसरी गदा पटकावणारा मल्ल मालामाल होणार आहे. महाराष्ट्र केसरीचा किताब पटकावणाऱ्या पैलवानाला परंपरेप्रमाणे मानाची चांदीची गदा, 5 लाख रुपये रोख तसंच यंदाचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे विजेत्याला आलिशान फॉर्च्युनर गाडी देण्यात येणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हे बक्षीस वितरण पार पडणार आहे.
