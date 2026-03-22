नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर डबल महाराष्ट्र केसरी; मानाची गदा, 5 लाखासह फाॅर्च्युनर गाडीचं दिलं बक्षीस
हर्षवर्धन सदगीर यानं महेंद्र गायकवाड याला पराभूत करत सातवा डबल महाराष्ट्र केसरी होण्याचा बहुमान मिळविला आहे. त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
Published : March 22, 2026 at 9:37 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 10:16 PM IST
पुणे: पुण्यातील वाघोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 68 व्या वरिष्ठ महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद आणि महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती स्पर्धामध्ये महेंद्र गायकवाड आणि हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात हर्षवर्धन सदगीर यानं सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाड याला 4 - 3 पराभूत केले. त्यानं ६८ वा महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकला आहे. हर्षवर्धन सदगीर हा दुसऱ्यांना महाराष्ट्र केसरी झाला. तर महेंद्र गायकवाड हा तिसऱ्यांदा उपमहाराष्ट्र केसरी झाला आहे.
रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील आयोजित स्पर्धेत मंत्री दादा भुसे आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते हर्षवर्धन सदगीर याला मानाची गदा, 5 लाख आणि फाॅर्च्युनर गाडीचे बक्षीस देण्यात आले. स्पर्धेत प्रथमच 5 महाराष्ट्र केसरी सहभागी झाले होते.
पहिल्या फेरीत दोघांना मिळाले होते एक-एक गुण- पुण्यातील वाघोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 68 व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचं आयोजन रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांनी केलं होतं. राज्यातील विविध ठिकाणाहून आलेल्या पैलवानांची या स्पर्धेत प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. महेंद्र गायकवाडनं माती विभागात झालेल्या अंतिम सामन्यात सिकंदर शेखला पराभूत केलं. तर हर्षवर्धन सदगीरनं गादी विभागात बाजी मारत महाराष्ट्र केसरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. या दोघांमध्ये झालेल्या स्पर्धेत पहिल्या फेरीत दोघांना एक-एक गुण मिळाले होते. दुसऱ्या फेरीत हर्षवर्धन सपकाळ यानं आक्रमक होत महेंद्र गायकवाड याला 4 - 3 पराभूत करत 68 व्या महाराष्ट्र केसरी किताब जिंकला आहे.
सदगीरचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडून अभिनंदन - महाराष्ट्र केसरीच्या स्पर्धेत हर्षवर्धन सदगीनं आपल्या जिद्द, ताकद आणि कौशल्याच्या जोरावर महाराष्ट्र केसरीच्या विजेतेपदावर आपलं नाव कोरलं आहे. तर उपविजेता महेंद्र गायकवाड यांनीही तितक्याच दमदार कामगिरीतून कुस्ती रसिकांची मने जिंकली आहेत, असे गौरवोद्गार काढत या स्पर्धेतील विजेते हर्षवर्धन सदगीर आणि उपविजेते महेंद्र गायकवाड यांचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अभिनंदन केलं आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आपल्या संदेशात म्हटलं की, वाघोली येथे पार पडलेल्या 68 व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत प्रेक्षकांना श्वास रोखून धरायला लावणारा थरार अनुभवायला मिळाला. गादी विभागातील विजेता हर्षवर्धन सदगीर आणि माती विभागातील विजेता महेंद्र गायकवाड यांच्यात झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात हर्षवर्धन सदगीरनं दमदार खेळ करत मानाची महाराष्ट्र केसरी गदा पटकावली. अंतिम सामन्यातील हर्षवर्धन सदगीर आणि महेंद्र गायकवाड यांची झुंज ही खऱ्या अर्थानं कुस्ती परंपरेची मान उंचावणारी ठरली. कुस्ती हा महाराष्ट्राच्या मातीत रुजलेला, परंपरेचा ठेवा असलेला रांगडा क्रीडाप्रकार आहे, कुस्तीच्या माध्यमातूनच पै. खाशाबा जाधव यांनी भारताला पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक मिळवून दिले. ही परंपरा पुढे नेण्याचे काम आजचे तरुण पैलवान करत आहेत, ही अभिमानास्पद बाब असल्याचं उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी म्हटलं आहे.
माती विभाग अंतिम निकाल
57 किलो
प्रथम :- मृणाल पाटील (कोल्हापूर जिल्हा)
द्वितीय :- ओंकार निगडे (पुणे शहर)
तृतीय :- सुदर्शन पाटील (कोल्हापूर शहर)
61 किलो
प्रथम :- अमोल वालगुडे (पुणे जिल्हा )
द्वितीय. :- अजय कापडे (कोल्हापूर जिल्हा अ)
तृतीय. :- गोरख कोळेकर (सातारा)
65 किलो
प्रथम. :- शनिराज निंबाळकर (सोलापूर ब)
द्वितीय :- अविराज माने (सोलापूर अ)
तृतीय :- सद्दाम शेख (कोल्हापूर अ)
70 किलो
प्रथम :- तुशांत देशमुख (सोलापूर जिल्हा)
द्वितीय :- अशपाक तांबोळी (सोलापूर ब)
तृतीय :- बाळासाहेब चौरे (कोल्हापूर शहर)
74 किलो
प्रथम :- तेजस गोफणे (सातारा)
द्वितीय:- सौरभ पाटील (कोल्हापूर जिल्हा)
तृतीय:- निलेश हिरगुडे (कोल्हापूर शहर)
79 किलो
प्रथम :- बिरुदेव बनसोडे (सोलापूर जिल्हा)
द्वितीय :- अविनाश शिंदे (बीड)
तृतीय. :- प्रणव हांडे (सोलापूर जिल्हा)
86 किलो
प्रथम :- मशीद शेख (सोलापूर जिल्हा ब )
द्वितीय :- चंद्रहार नरळे (पुणे शहर)
तृतीय :- जय जाधव (सोलापूर अ)
92 किलो
प्रथम :- श्रीनाथ गोरे (सोलापूर शहर)
द्वितीय :- निरंजन मारणे (पुणे जिल्हा)
तृतीय:- रविराज निंबाळकर (सोलापूर जिल्हा)
97 किलो
प्रथम:- रोहन पवार (सोलापूर शहर)
द्वितीय:- सुनील कोटगोंड (सांगली)
तृतीय:- बाबासाहेब तरंगे (पुणे जिल्हा)
86 ते 125
महाराष्ट्र केसरी गट
प्रथम :- महेंद्र गायकवाड (सोलापूर जिल्हा)
द्वितीय:- सिकंदर शेख (हिंगोली)
तृतीय:- रविराज चव्हाण (सोलापूर शहर)
गादी विभाग अंतिम निकाल
57 किलो
प्रथम :- अक्षय ढेरे (कोल्हापूर शहर)
द्वितीय :- शुभम अचपळे (नाशिक जिल्हा)
तृतीय :- रोहित पाटील (कोल्हापूर जिल्हा अ)
तृतीय :- अमोल बोंगार्डे ( कोल्हापूर जिल्हा ब)
61 किलो
प्रथम :- वैभव पाटील (कोल्हापूर शहर)
द्वितीय. :- विवेक धावडे (कोल्हापूर जिल्हा)
तृतीय. :- पांडुरंग माने (सांगली)
तृतीय :- आरु खांडेकर (सातारा)
65 किलो
प्रथम:- ज्योतिबा अटकळे (सोलापूर अ)
द्वितीय:- करणसिंह देसाई (कोल्हापूर शहर)
तृतीय:- मनिष बांगर (मुंबई उपनगर)
तृतीय:- तनिष्क कदम (पुणे शहर)
70 किलो
प्रथम :- सुमितकुमार बारस्कर (बीड)
द्वितीय :- सताप्पा हिरगुडे (कोल्हापूर शहर)
तृतीय :- विपुल थोरात (पुणे जिल्हा)
तृतीय:- रोहन पाटील (कोल्हापूर जिल्हा)
74 किलो
प्रथम:- आदर्श पाटील (कोल्हापूर शहर)
द्वितीय:- अनुप पाटील (कोल्हापूर)
तृतीय:- प्रतिक आवारे (पुणे जिल्हा)
तृतीय:- शुभम सावंत (सोलापूर जिल्हा)
79 किलो
प्रथम :- विकास करे (सोलापूर जिल्हा अ)
द्वितीय :- सुरज माने (ठाणे जिल्हा)
तृतीय. :- निखिल वाडेकर (पुणे जिल्हा)
तृतीय :- पृथ्वीराज बोडके (कोल्हापूर शहर)
86 किलो
प्रथम :- अभिषेक कापडे (कोल्हापूर जिल्हा)
द्वितीय :- शुभम दुधाळे (सोलापूर शहर)
तृतीय :- शुभम मगर (सोलापूर जिल्हा)
तृतीय. :- तेजस आपलकर (धुळे)
92 किलो
प्रथम :- श्रेयस गाट (कोल्हापूर शहर)
द्वितीय :- ओंकार येलभर (पुणे जिल्हा)
तृतीय:- अमोल दिंडे (बीड)
तृतीय:- पृथ्वीराज वणवे (अहिल्यानगर)
97 किलो :-
प्रथम:- मोहन पाटील (कोल्हापूर शहर)
द्वितीय:- शंकर बंडगर (सोलापूर शहर)
तृतीय:- हर्षवर्धन लोमटे (धाराशिव)
तृतीय:- ऋषिकेश पाटील (कोल्हापूर जिल्हा)
86 ते 125 किलो
महाराष्ट्र केसरी गट
प्रथम :- हर्षवर्धन सदगीर (नाशिक)
द्वितीय :- जय पाटील (सोलापूर शहर)
तृतीय :- चेतन रेपाळे (अहिल्यानगर)
तृतीय :- अक्षय मंगवडे (सोलापूर जिल्हा)
