'महाराष्ट्र केसरी'ला मिळते मानाची गदा; काय आहे या गदेचा इतिहास? परंपरा सुरु करणारे कुटुंबीय म्हणाले...

यावर्षीची 68वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पुणे जिल्ह्यातील वाघोलीत होत आहे. 18 मार्चपासून सुरु झालेल्या या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आहे.

Maharashtra Kesari 2026
'महाराष्ट्र केसरी' विजेत्याला मिळते मानाची गदा (ETV Bharat Graphics)
Published : March 22, 2026 at 2:51 PM IST

पुणे Maharashtra Kesari 2026 : यावर्षीची 68वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पुणे जिल्ह्यातील वाघोलीत होत आहे. 18 मार्चपासून सुरु झालेल्या या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस आहे. या स्पर्धेत माती आणि गादी या दोन्ही विभागांमध्ये दमदार सामने झाल्यानंतर अंतिम सामन्यासाठी पैलवान निश्चित झाले आहेत. माती विभागात सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड आणि हिंगोलीचा सिकंदर शेख यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करत अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. तर गादी विभागात सोलापूरचा जय पाटील आणि नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर यांनी प्रभावी विजय मिळवत अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं. मानाची चांदीची गदा पटकावण्यासाठी आखाड्यात दिग्गज पैलवानांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. पण ही मानाच्या गदेची परंपरा कशी आली? ही गदा कोण तयार करतं? यांसारखे अनेक प्रश्न कुस्तीप्रेमींच्या मनात येत असतील.

कधीपासून दिली जाते गदा : 1961 पासून महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा सुरु झाली तेव्हापासून महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेच्या वतीनं विजेत्यांना सन्मान चिन्ह म्हणून ही गदा दिली जाते. ही परंपरा 1982 पर्यंत अबाधित होती. मात्र त्यानंतर कुस्ती महर्षी मामासाहेब मोहोळ यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांचे चिरंजीव तथा माजी खासदार अशोक मोहोळ यांनी त्यांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्र केसरी विजेत्यास ही मानाची गदा देण्याची परंपरा सुरु केली. याबाबत माजी खासदार अशोक मोहोळ यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला एक्सक्लुसिव्ह प्रतिक्रिया दिली आहे.

ही मामासाहेबांनी सुरु केलेली स्पर्धा आहे. 'महाराष्ट्र केसरी' ही देशातली पहिलीच संघटना आहे. सर्वांना मामासाहेबांनी मार्गदर्शनं केलं. गेल्या 40 वर्षांपासून ही आमच्यापरिवाराकडून गदा देण्याची परंपरा चालू आहे. ही गदा बनवण्याचं काम पंगांठी कुटुंब करत आहे. ही गदा चांदीची असते, त्याच्या आतमध्ये लाकूड वापरण्यात येतं. तसंच त्यावर मामासाहेबांचं छायाचित्र लावलेलं असतं. यंदाच्या विजेत्यालाही गदा मामासाहेबांच्या नावानं देण्यात येईल. - अशोक मोहोळ, मामासाहेब मोहोळांचे पुत्र तथा माजी खासदार

कोणाला मिळते मानाची गदा : महाराष्ट्र केसरी ही महाराष्ट्रातील माती व मॅट विभागातील सर्वोच्च मानाची कुस्ती स्पर्धा आहे. या प्रतिष्ठित स्पर्धेची सुरुवात 1961 मध्ये कुस्तीमहर्षी मामासाहेब मोहोळ यांच्या पुढाकारानं झाली. महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या या स्पर्धेत विजेत्याला मानाची 'गदा' व रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येतं. पहिली महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा ही 1961 मध्ये छत्रपती संभाजीनगर मध्ये पार पडली होती. या स्पर्धेचे पहिले मानकरी दिनकर दह्यारी ठरले होते. विशेष म्हणजे ही स्पर्धा माती (Clay) आणि मॅट (Mat) अशा दोन्ही प्रकारांत खेळवली जाते. यात विविध वजनी गटातील मल्ल अंतिम लढतीसाठी पात्र ठरतात. यामध्ये माती विभागातील विजेता मल्ल व गादी विभागातील विजेत्या पैलवानांमध्ये महाराष्ट्र केसरी गदेसाठी अंतिम लढत होते. ही अंतिम लढत आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार मॅटवर घेतली जाते. अखेर या लढतीमधील अंतिम विजेता मल्ल हा 'महाराष्ट्र केसरी' बनतो. त्या मल्लास महाराष्ट्र केसरीची मानाची गदा बहाल करण्यात येते.

Maharashtra Kesari 2026
'महाराष्ट्र केसरी' विजेत्याला मिळते मानाची गदा (ETV Bharat Graphics)

कशी बनवली जाते गदा : महाराष्ट्र केसरीची ही मानाची गदा सागाच्या लाकडापासून बनवली जाते. त्यावर चांदीचं नक्षीकाम केलं जातं. या नक्षीकामासाठी साधारण 28 गेज चांदीचा पत्रा वापरला जातो. गदेचं वजन सुमारे 8 ते 10 किलो असतं. गदेची उंची ही साधारण 27 ते 30 इंच असते. तर व्यास 9 ते 10 इंच असतो. या गदेवर एका बाजूला हनुमानाचं तर दुसऱ्या बाजूला कुस्ती महर्षी मामासाहेब मोहोळ यांचं छायाचित्र लावलेलं असतं. ही गदा मिळवणं हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक मल्लाचं एक स्वप्नच असतं.

