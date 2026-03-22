महाराष्ट्र केसरीचा आज 'फायनल' थरार! माती आणि गादी विभागात कोण मारणार बाजी?

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 9:42 AM IST

पुणे Maharashtra Kesari 2026 Final : राज्यातील कुस्तीप्रेमींसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचा अंतिम सामना आज (22 मार्च) संध्याकाळी रंगणार आहे. विशेष म्हणजे या थरारक अंतिम सामन्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार असून त्यांच्या हस्ते विजेत्या पैलवानाला मानाची गदा प्रदान करण्यात येणार आहे. संध्याकाळी पाच वाजता हा बहुप्रतिक्षित सामना सुरु होणार आहे. या सामन्याकडे सर्व राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

अंतिम फेरीतील पैलवान निश्चित : या स्पर्धेत माती आणि गादी या दोन्ही विभागांमध्ये दमदार सामने झाल्यानंतर अंतिम सामन्यासाठी पैलवान निश्चित झाले आहेत. माती विभागात सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड आणि हिंगोलीचा सिकंदर शेख यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करत अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. तर गादी विभागात सोलापूरचा जय पाटील आणि नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर यांनी प्रभावी विजय मिळवत अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं. अखेर अनेक अटीतटीच्या लढतींनंतर आता 'महाराष्ट्र केसरी' किताबासाठीचं अंतिम चित्र स्पष्ट झालं आहे.

  • माती विभाग : माती विभागात सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड आणि हिंगोलीचा सिकंदर शेख यांनी प्रतिस्पर्ध्यांना धूळ चारत अंतिम फेरीत धडक मारली आहे.
  • गादी विभाग : गादी विभागात सोलापूरचा जय पाटील आणि नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर यांनी दमदार विजय मिळवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. आता माती आणि गादी या दोन्ही विभागांतील विजेत्यांमध्ये 'महाराष्ट्र केसरी' किताबासाठीची अंतिम लढत आज सायंकाळी रंगणार आहे.

जय पाटीलचा एकतर्फी विजय : गादी विभागातील उपांत्यपूर्व फेरीत अकोल्याचा सिद्धांत गवई आणि पुण्याचा पृथ्वीराज मोहोळ यांच्यात लढत अपेक्षित होती. मात्र सिद्धांत गवई गैरहजर राहिल्यानं पृथ्वीराज मोहोळ याला विजयी घोषित करण्यात आलं. यानंतर साताऱ्याच्या दिग्विजय जाधवविरुद्ध सोलापूर शहराच्या जय पाटीलनं एकतर्फी 10-0 असा विजय मिळवत आपली ताकद दाखवून दिली आणि अंतिम सामन्यात दणक्यात स्थान मिळवलं.

शिवराज राक्षेला मोठा धक्का : दरम्यान, नांदेडच्या शिवराज राक्षे आणि कोल्हापूरच्या पृथ्वीराज पाटील यांच्यातील लढत विशेष रंगतदार ठरली. दोन्ही अनुभवी पैलवान आमनेसामने आल्यानं प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. पहिल्या फेरीत पृथ्वीराज पाटीलनं 10-4 अशी आघाडी घेतली आणि अखेरपर्यंत ही आघाडी कायम ठेवत 10-6 असा विजय मिळवला.

अंतिम सामन्यावर सोलापूरचा वरचष्मा : आज होणाऱ्या अंतिम सामन्यांमध्ये आता 'महाराष्ट्र केसरी'ची मानाची गदा कोण उंचावणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सोलापूरचे दोन मल्ल दोन वेगवेगळ्या विभागातून फायनलमध्ये पोहोचल्यानं फायनल सामन्यावर सोलापूर जिल्ह्याचा वरचष्मा पाहायला मिळत आहे.

