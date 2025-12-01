ETV Bharat / sports

आराध्यानं आंतरराष्ट्रीय कराटे स्पर्धेत जिंकलं 'गोल्ड मेडल'; वडोदऱ्यात चमकली महाराष्ट्राची उदयोन्मुख खेळाडू, मुंख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन

21वी WKI आंतरराष्ट्रीय कराटे अजिंक्यपद स्पर्धा 28 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान गुजरातमधील वडोदरा इथं झाली. महाराष्ट्राच्या आराध्या पांडेयनं तिच्या प्रभावी कामगिरीनं भारताचा गौरव वाढवला.

Aaradhya Pandey
आराध्यानं आंतरराष्ट्रीय कराटे स्पर्धेत जिंकलं 'गोल्ड मेडल' (Devendra Fadnvis X Account)
वडोदरा Aaradhya Pandey : महाराष्ट्राच्या आराध्या पांडेयनं 28 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान गुजरातमधील वडोदरा इथं झालेल्या 21व्या WKI आंतरराष्ट्रीय कराटे अजिंक्यपद स्पर्धेत आपल्या प्रभावी कामगिरीनं भारताचं नाव उंचावलं. वाडो-काई इंडिया (WKI) द्वारे आयोजित या स्पर्धेत अनेक देशांतील कराटे खेळाडूंनी भाग घेतला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियावरुन आराध्याला तिच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केलं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोस्ट केली की, "वडोदरा इथं झालेल्या WKI आंतरराष्ट्रीय कराटे अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्ण आणि रौप्यपदकं जिंकून तू भारताचा झेंडा अभिमानानं उंचावला. मी तिचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. महाराष्ट्राची कन्या असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे."

आराध्यानं केली उत्कृष्ट कामगिरी : या अजिंक्यपद स्पर्धेत, खेळाडूंची काटा आणि कुमिते या दोन मुख्य श्रेणींमध्ये चाचणी घेतली जाते. काटामध्ये, खेळाडू त्यांचं तंत्र आणि नियंत्रण दाखवतात, तर कुमितेमध्ये, दोन खेळाडू एकमेकांसमोर येतात. कुमितेमध्ये आराध्यानं नेपाळच्या एका खेळाडूला हरवून सुवर्णपदक जिंकलं. तर काटामध्ये, तिनं श्रीलंकेच्या एका खेळाडूला हरवून कांस्यपदक जिंकलं. दोन्ही स्पर्धांमध्ये तिचं तंत्र, आत्मविश्वास आणि शिस्तीचं खूप कौतुक झालं. फोरमोस्ट फायटर कराटे अकादमीच्या इतर विद्यार्थ्यांनीही विविध श्रेणींमध्ये भारतासाठी पदकं जिंकली, ज्यामुळं संघाचं मनोबल आणखी वाढलं. प्रशिक्षक पुरु रावल खेळाडूंच्या कामगिरीवर अत्यंत खूश आहेत. ते म्हणतात की कठोर परिश्रम आणि योग्य मार्गदर्शनानं ही मुलं भविष्यात आणखी मोठं आंतरराष्ट्रीय यश मिळवू शकतात.

विजय देशाला समर्पित : आपला विजय देशाला समर्पित करताना, आराध्या म्हणाली की ती जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा आणखी उंचावण्यासाठी कठोर परिश्रम करत राहू इच्छिते. या कामगिरीमुळं, आराध्या पांडे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणास्थान बनली आहे.

