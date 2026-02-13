'महाराष्ट्र फुटबॉल लीगची घोषणा': कोल्हापुरातून होणार राज्यातील फ्रँचायझी-आधारित व्यावसायिक युगाची सुरुवात
क्रीडानगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरात महाराष्ट्र फुटबॉल लीगची घोषणा शुक्रवारी पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला मालोजीराजे छत्रपती यांची उपस्थिती होती.
Published : February 13, 2026 at 8:52 PM IST
कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील फुटबॉल क्षेत्रात क्रांती घडवणारी ऐतिहासिक घोषणा शुक्रवारी कोल्हापुरात करण्यात आली. वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनचे (WIFA) उपाध्यक्ष मालोजीराजे छत्रपती यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र फुटबॉल लीग (MFL) ची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. ही पहिलीच फ्रँचायझी आधारित व्यावसायिक लीग कोल्हापुरात पार पडणार असून मे 2026 च्या शेवटी शाहू स्टेडियमवर ती खेळवली जाणार आहे. या लीगमध्ये राज्यभरातील 10 वरिष्ठ पुरुष संघ सहभागी होणार आहेत.
आयपीएल-आयएसएल मॉडेलवर आधारित फुटबॉल लीग : प्रो स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन (WIFA) आणि कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशन (KSA) यांच्या संयुक्त प्रयत्नानं साकार होणारी ही लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) आणि इंडियन सुपर लीग (ISL) सारख्या यशस्वी मॉडेल्सपासून प्रेरित आहे. पहिल्या हंगामात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह प्रमुख शहरी आणि जिल्ह्यांचं प्रतिनिधित्व करणारे संघ मैदानावर उतरतील. संपूर्ण स्पर्धा कोल्हापूरच्या प्रतिष्ठित छत्रपती शाहू स्टेडियममध्ये होणार आहे. या स्टेडियमची आसन क्षमता ज्याची क्षमता 20 हजारहून अधिक आहे. व्यावसायिक खेळांसाठी हे मैदान पूर्ण तयार आहे.
महाराष्ट्र फुटबॉल लीग व्यावसायिक विस्तार : वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशननं यापूर्वीच महाराष्ट्र स्टेट सीनियर मेन्स फुटबॉल लीग (MSMFL) सुरू केली आहे. महाराष्ट्र फुटबॉल लीग हा त्याचा व्यावसायिक विस्तार आहे. शाहू स्टेडियमनं संतोष ट्रॉफी आणि वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन इंटर-डिस्ट्रिक्ट स्पर्धा यशस्वीपणे आयोजित केल्या आहेत. यात कोल्हापूरनं 2024-25 मध्ये चॅम्पियन ट्रॉफी जिंकली होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र फुटबॉल लीग कोल्हापूरला राष्ट्रीय फुटबॉल मानचित्रावर आणखी मजबूत करेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
फुटबॉलच्या दीर्घकालीन विकासाचा रोडमॅप : "महाराष्ट्र फुटबॉल लीग केवळ एक हंगामी स्पर्धा नसून पुढील पाच वर्षांत शाश्वत फुटबॉल इकोसिस्टम उभारण्याचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. जिल्हास्तरीय स्काउटिंग, प्रशिक्षण उपक्रम, पंच विकास आणि पारदर्शक खेळाडू लिलाव यांचा समावेश आहे. झी 5 आणि सोनी लिव सारख्या प्लॅटफॉर्मशी ब्रॉडकास्टिंग कराराच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळं प्रेक्षकांना उच्च दर्जाचे सामने ऑनलाईन स्वरुपात पाहण्यास उपलब्ध असतील. फ्रँचायझी मालकी, ट्रायल्स आणि वेळापत्रकाची घोषणा येत्या आठवड्यात होईल," अशी माहिती वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मालोजीराजे छत्रपती यांनी दिली.
कोल्हापूरचा फुटबॉल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा मानस : "वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्र फुटबॉलला व्यावसायिक चालना मिळेल. शाहू स्टेडियम हे ऐतिहासिक केंद्र आहे," असं वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मालोजीराजे छत्रपती यांनी स्पष्ट केलं. "ही लीग राज्यातील प्रतिभा, भागधारक आणि चाहत्यांसाठी दीर्घकालीन संधी आहे. वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएशन-कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या सहयोगानं यानिमित्ताने फुटबॉलच्या नवीन युगाची सुरुवात होतेय," असं प्रो स्पोर्ट्स चे संचालक म्हणाले.
स्थानिक फुटबॉलपटूंनी मिळणार शिकण्याची संधी : या लीगमध्ये होस्ट सिटी अर्थात कोल्हापूरमधील 3 खेळाडू प्रत्येक टीममध्ये राखीव ठेवले जाणार आहेत. राज्यभरात सर्व फुटबॉलपटूंमधून फक्त 500 फुटबॉलपटू निवडलं जाणार आहेत. त्यातून प्रत्येक संघमालक बोली पद्धतीनं खेळाडू निवडतील आणि तो संघ मैदानात उतरेल. यामुळं कोल्हापूरच्या फुटबॉलपटूंना देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या लीगमधील बऱ्याच गोष्टी शिकण्याच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
