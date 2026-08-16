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Esports World Cup: मॅग्नस कार्लसेननं सलग दुसऱ्यांदा जिंकला ई-स्पोर्ट्स विश्वचषक; बेलारुसी ग्रँडमास्टर डेनिस लाजाविचचा एकतर्फा पराभव

जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या बुद्धिबळपटू मॅग्नस कार्लसेननं एका शानदार कामगिरीनंतर सलग दुसऱ्यांदा ई-स्पोर्ट्स विश्वचषक जिंकला.

Esports World Cup
मॅग्नस कार्लसेननं सलग दुसऱ्यांदा जिंकला ई-स्पोर्ट्स विश्वचषक (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 1:01 PM IST

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मुंबई Esports World Cup : जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या बुद्धिबळपटू मॅग्नस कार्लसेननं एका शानदार कामगिरीनंतर सलग दुसऱ्यांदा ई-स्पोर्ट्स विश्वचषक जिंकला. शनिवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात टीम लिक्विडकडून खेळताना, कार्लसेननं एका एकतर्फी सामन्यात बेलारुसी ग्रँडमास्टर डेनिस लाजाविचचा 2-0 असा पराभव केला. या 35 वर्षीय नॉर्वेजियन खेळाडूनं दोन्ही सेट्स 3-1 नं जिंकले. तो संपूर्ण स्पर्धेत अजिंक्य राहिला आणि त्यानं आपलं विजेतेपद कायम राखलं.

लाजाविचविरुद्धची रणनीती : कार्लसेननं सांगितले की, तो लाजाविचच्या मागील सामन्यांवर लक्ष ठेवून होता आणि त्यानं आपल्या प्रशिक्षकांशी त्यावर चर्चा केली होती. त्यानं स्पष्ट केलं की, ऑनलाइन सामन्यांमध्ये लाजाविचविरुद्ध धोका पत्करण्याची त्याची रणनीती पूर्वी त्याच्यावरच उलटली होती, त्यामुळं यावेळी त्यानं लाजाविचला कोणताही स्पष्ट रणनीतिक फायदा मिळू न देण्याचा प्रयत्न केला. पाच वेळा विश्वविजेता ठरलेला हा खेळाडू म्हणाला, "मी ही स्पर्धा अजिंक्य राहून पूर्ण केल्याचा मला खूप आनंद आहे. मी काहीतरी असामान्य करण्याचा प्रयत्न करत नव्हतो. मी माझ्या संधींचा फायदा घेण्याचा आणि थोडी अनिश्चितता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला."

अलीरेझा आणि निहाल यांच्याविरुद्ध कठीण काळ : कार्लसेननं कबूल केलं की स्पर्धेदरम्यान असं क्षण आले होते जेव्हा त्याला पराभवाची भीती वाटली होती. अलीरेझा फिरौजा आणि निहाल सारिन यांच्याविरुद्धच्या सामन्यांचा संदर्भ देत तो म्हणाला की, परिस्थिती काही वेळा कठीण होती, परंतु अखेरीस एकही सामना न हरता तो चॅम्पियन बनण्यात यशस्वी झाला.

कार्लसेनला हरवणं सोपं नाही : त्याला हरवण्यासाठी त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याला काय करावं लागेल असं विचारल्यावर, कार्लसेन म्हणाला की सध्याच्या फॉरमॅटमध्ये त्याला हरवणं सोपं नाही. तो असंही म्हणाला की अलीरेझाकडे त्याला हरवण्याची चांगली संधी आहे. दरम्यान अमेरिकेच्या हिकारु नाकामुरानं अलीरेझा फिरौजाला 4-1 नं हरवून तिसरं स्थान पटकावलं. चॅम्पियनशिपचा सामना 'बेस्ट-ऑफ-थ्री' सेट फॉरमॅटमध्ये होता. पहिले दोन सेट प्रत्येकी चार गेमचे खेळले गेले, तर तिसरा सेट, गरज पडल्यास, दोन गेमनं विजेता ठरवणार होता.

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