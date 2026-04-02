LSG vs DC : दिल्लीचा लखनौवर 6 गडी राखून विजय, समीर रिजवी-ट्रिस्टन स्टब्सची शतकी भागीदारी

दिल्ली कॅपिटल्सनं लखनऊ सुपर जायंट्सला 6 विकेट्सनं धूळ चारलीय. समीर रिजवीच्या 70 धावांच्या खेळीनं आयपीएल 2026 ची दमदार सुरुवात झाली.

Published : April 2, 2026 at 9:44 AM IST

लखनऊ : IPL 2026 च्या पाचव्या सामन्यात लखनऊ सुपर जायंट्सला पराभवाचा सामना करावा लागला. दिल्ली कॅपिटल्सने त्यांच्याच घरच्या मैदानावर त्यांचा 6 गडी राखून (LSG vs DC ) पराभव केला. दिल्ली कॅपिटल्सनं लखनऊ सुपर जायंट्सवर 6 विकेट्सनं विजय मिळवून आयपीएल 2026 च्या आपल्या मोहिमेला दमदार सुरुवात केली आहे. भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात दिल्लीनं लखनऊला 141 धावांत गुंडाळलं. संघानं 17.1 ओव्हरमध्ये 145/4 धावा करत सहज विजय साकारला.

लखनऊची बॅटिंग फ्लॉप : टॉस हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या लखनऊ सुपर जायंट्सची सुरुवातच धक्कादायक ठरली. पहिल्या चेंडूवर मोहम्मद शमीनं केएल राहुलला बाद केलं. त्यानंतर पाथुम निसांका (1), नीतीश राणा (15) आणि अक्षर पटेल (0) सस्त्यात माघारी परतले. ऋषभ पंत 9 चेंडूंत 7 धावा करून रन आउट झाला. मिचेल मार्श (35) आणि एडेन मार्करम (11) यांनी 29 धावांची भागीदारी रचण्याचा प्रयत्न केला, पण मार्करम बाद झाल्यानंतर संघानं वेगानं विकेट्स गमावल्या. 71 धावांवर 5 विकेट्स पडल्यानंतर अब्दुल समद (36) आणि मुकुल चौधरी यांनी 34 धावांची, तर शाहबाज अहमदसोबत 33 धावांची भागीदारी केली. तरीही लखनऊची संपूर्ण पारी 18.4 ओव्हरमध्ये 141 धावांवर संपुष्टात आली. हा लखनऊचा आयपीएल इतिहासातील पहिल्या डावात सर्वात कमी स्कोअर ठरला.

दिल्ली कॅपिटल्सकडून चांगली खेळी : दिल्ली कॅपिटल्सकडून लुंगी एनगिडी आणि टी नटराजन यांनी प्रत्येकी 3 विकेट्स घेतल्या, कुलदीप यादवनं 2 आणि अक्षर पटेलनं 1 विकेट घेतली. गोलंदाजांनी चांगली खेळी करत घरच्या मैदानावर लखनऊला पहिल्यांदाच पराभव स्वीकारावा लागला. यापूर्वी इकाना स्टेडियमवर झालेल्या चार सामन्यांत संघानं विजय मिळवला होता.

समीर रिजवी-ट्रिस्टन स्टब्सची शतकी भागीदारी : दिल्लीनं सुरुवातीला 5व्या ओव्हरमध्ये 25 धावांवर 4 विकेट्स गमावल्या. मोहम्मद शमी, मोहसीन खान आणि प्रिन्स यादव यांच्या गोलंदाजीसमोर दिल्लीची अवस्था बिकट झाली होती. येथून इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून उतरलेल्या समीर रिजवी आणि ट्रिस्टन स्टब्स यांनी संघाला सावरलं. दोघांनी संयमी खेळ करत सुरुवातीला विकेट्स वाचवल्या आणि नंतर आक्रमक फलंदाजी केली. 9 ओव्हरनंतर दिल्लीचा स्कोअर 61 धावा होता. 10व्या ओव्हरमध्ये शाहबाज अहमदच्या गोलंदाजीवर रिजवीनं तीन चौकार ठोकत 16 धावा केल्या. यामुळं सामना दिल्लीकडं वळला. रिजवीनं 37 चेंडूंत आपली अर्धशतक पूर्ण केलं. दोघांमध्ये 76 चेंडूंत 119 धावांची नाबाद भागीदारी झाली. स्टब्सनं 39 धावा केल्या, तर रिजवीनं 47 चेंडूंत 5 चौकार आणि 4 षटकारांसह 70 धावांची नाबाद खेळी केली. 18व्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवर अब्दुल समदच्या गोलंदाजीवर रिजवीनं षटकार मारून दिल्लीला विजय मिळवून दिला.

दिल्लीची ऐतिहासिक विजय : समीर रिजवी हा सामन्यातील सर्वात मोठी स्टार ठरला. इम्पॅक्ट सब्स्टिट्यूट म्हणून उतरलेल्या या युवा फलंदाजानं दबावाखाली शांत राहत संघाला अडचणीतून बाहेर काढलं. त्याची खेळी परिपक्वता आणि आक्रमकता यांचा सुंदर मेळ होता. ट्रिस्टन स्टब्सनं त्याला उत्तम साथ दिली. दिल्लीनं 17.1 ओव्हरमध्ये लक्ष्य गाठलं आणि 17 चेंडू शिल्लक ठेवत 6 विकेट्सनं विजय साकारला. हा दिल्लीच्या आयपीएल 2026 च्या पहिल्या सामन्यातील दमदार विजय ठरला. लखनऊसाठी हा पराभव धक्कादायक होता. घरच्या मैदानावर पहिल्यांदाच हरल्यानं संघाला विचार करावा लागेल. संघाची बॅटिंग पूर्णपणे फ्लॉप गेली. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी चमकदार कामगिरी केली आणि फलंदाजांमध्ये रिजवी-स्टब्स जोडीनं सामना फिरवला.

आयपीएल 2026 च्या दृष्टीने महत्त्व : हा सामना आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला रोमांचक ठरला. कमी स्कोअरिंग सामना, गोलंदाजांची वर्चस्व आणि एका युवा फलंदाजाची स्टार परफॉर्मन्स यामुळं प्रेक्षकांचं मनोरंजन झालं. दिल्ली कॅपिटल्सनं पॉइंट्स टेबलमध्ये चांगली सुरुवात केली, तर लखनऊला पुनरागमनासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

