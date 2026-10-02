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लव्हलिनाचा वाढदिवशी 'गोल्डन' पंच! चिनी बॉक्सरचा पराभव करत 12 वर्षांनंतर भारताला मिळवून दिलं सोनं

दिग्गज भारतीय बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेननं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं.

Lovlina Borgohain Wins Gold
लव्हलिना बोरगोहेन (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 10:34 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Lovlina Borgohain Wins Gold : दिग्गज भारतीय बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेननं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं. तिनं महिलांच्या 75 किलो वजनी गटात चिनी बॉक्सर जियायी बाओचा 5-0 असा एकमतानं पराभव केला. अंतिम सामन्यात बाओनं चांगला खेळ केला. मात्र, लव्हलिनानं आपल्या शिस्तीनं प्रभावित केलं आणि अंतिम सामना जिंकला. विशेष म्हणजे भारतानं महिलांच्या बॉक्सिंगमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपलं दुसरं सुवर्णपदक जिंकलं आहे. यापूर्वी 2014 मध्ये मेरी कोमनं महिलांच्या बॉक्सिंगमध्ये भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकलं होतं. 12 वर्षांनंतर भारतीय महिला बॉक्सिंगनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत मिळवलेलं हे पहिलं सुवर्णपदक आहे.

वाढदिवसाची केली सुवर्ण कामगिरी : लव्हलिनासाठी, 2 ऑक्टोबर हा दिवस आता तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात खास तारखांपैकी एक बनला आहे. ज्या दिवशी ती 29 वर्षांची झाली, त्याच दिवशी तिनं आशियाई खेळांमधील आपलं सर्वात मोठं विजेतेपद पटकावलं. आसामच्या या बॉक्सरनं रिंगमध्ये उतरण्यापूर्वीच एक पराक्रम गाजवला होता. सलग दोन आशियाई खेळांच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारी ती पहिली भारतीय महिला बॉक्सर ठरली. 2023 मध्ये हांगझू आशियाई खेळांमध्ये तिनं रौप्यपदक जिंकलं, पण यावेळी तिनं त्या पदकाचा रंगच बदलला.

भारताचं 75 किलो वजनी गटातील पहिलं आशियाई खेळांतील सुवर्णपदक : लव्हलिनाचं सुवर्णपदक हे महिलांच्या 75 किलो वजनी गटातील भारताचं पहिलं आशियाई खेळांतील सुवर्णपदक आहे. भारतीय महिला बॉक्सरनी या वजनी गटात यापूर्वीही पदकं जिंकली आहेत, पण सुवर्णपदक कधीच जिंकलें नव्हतं. कविता गोयतनं 2010 च्या ग्वांगझू आशियाई खेळांमध्ये कांस्यपदक जिंकलं होतं. पूजा राणीनं 2014 च्या इंचिओन खेळांमध्ये कांस्यपदक जिंकलं होतं. लव्हलिनानें हांगझू 2022 मध्ये रौप्यपदक जिंकलं होतं. आता, ऐची-नागोया 2026 मध्ये, लव्हलिनानं भारताला त्याच वजन गटात प्रथमच चॅम्पियन बनवलं आहे.

12 वर्षांनंतर महिलांच्या बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक : लव्हलिनाचं सुवर्णपदक भारतीय महिला बॉक्सिंगसाठीही ऐतिहासिक आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं पहिलं महिला बॉक्सिंग सुवर्णपदक 2014 मध्ये इंचिओन इथं मेरी कोमनं जिंकलं होतं. मेरी कोमनं महिलांच्या 51 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकलं होतं. यानंतर, भारताला महिलांच्या बॉक्सिंगमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकासाठी बराच काळ वाट पाहावी लागली होती. 2026 मध्ये, लव्हलिनानं ही प्रतीक्षा संपवली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणारी ती मेरी कोमनंतरची दुसरी भारतीय महिला बॉक्सर ठरली.

अंतिम सामन्यात बाओला 5-0 नं केलं पराभूत : अंतिम फेरीत लव्हलिनाचा सामना चीनच्या बाओ जियेईशी झाला. बाओ ही आशियाई एलिट चॅम्पियनशिपची सुवर्णपदक विजेती असून, या लढतीपूर्वी तिची हौशी कारकीर्द उत्कृष्ट होती. मात्र, लव्हलिनानं सुवर्णपदकाच्या लढतीत तिला कोणतीही संधी दिली नाही. भारतीय बॉक्सरनं संपूर्ण लढतीत आपल्या अनुभवाचा वापर केला, अंतर राखलं आणि महत्त्वाच्या क्षणी अचूक ठोसे मारले. बाओ जवळून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत राहिली, पण लव्हलिनानं आपला संयम राखला. अखेरीस, पाचही पंचांनी भारतीय बॉक्सरच्या बाजूनं निकाल दिला आणि लव्हलिनानं ही लढत 5-0 नं जिंकली.

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LOVLINA BORGOHAIN

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