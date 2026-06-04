लॉर्ड्स @150! क्रिकेटच्या मक्काचा ऐतिहासिक पराक्रम; ENG vs NZ सामना सुरु होताच घडला इतिहास
न्यूझीलंडचा क्रिकेट संघ तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंडमध्ये दाखल झाला आहे. सामना सुरु होताच लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानानं एक पराक्रम केला.
Published : June 4, 2026 at 5:16 PM IST
लंडन Lords Cricket Ground : न्यूझीलंडचा क्रिकेट संघ तीन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी इंग्लंडमध्ये दाखल झाला आहे. यातील पहिला सामना आज 4 जूनपासून लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जात आहे. यात कीवी संघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा सामना सुरु होताच लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानानं एक असा पराक्रम केला आहे, जो यापूर्वी इतर कोणत्याही मैदानावर झाला नव्हता. सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचं आयोजन करण्याच्या बाबतीत लॉर्ड्स आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि इंग्लंड व न्यूझीलंड यांच्यातील हा सामना या मैदानावरचा 150 वा कसोटी सामना आहे.
The first morning of the international summer.— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) June 4, 2026
🤝 England v New Zealand
🏏 The 150th Lord's Test
🏟️ Home of Cricket pic.twitter.com/o2ZS8Ojkk1
1884 मध्ये झाला होता पहिला सामना : इंग्लंडमधील लॉर्ड्स स्टेडियमला जागतिक क्रिकेटमधील एक ऐतिहासिक मैदान मानलं जातं, कारण इथं पहिला कसोटी सामना 1884 मध्ये खेळला गेला होता. तेव्हापासून, इंग्लंडचा दौरा करणाऱ्या बहुतेक संघांनी लॉर्ड्सवर किमान एक सामना खेळला आहे. या स्टेडियमनं अनेक मोठ्या स्पर्धांच्या अंतिम सामन्यांचं आयोजन केलं आहे, ज्यात लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या विजेतेपदाच्या सामन्याचा समावेश आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील हा सामना वगळता, त्यापूर्वी खेळल्या गेलेल्या 149 कसोटी सामन्यांपैकी, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 54 वेळा, तर प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघानं 44 वेळा विजय मिळवला आहे. याशिवाय, 51 सामने अनिर्णित राहिले आहेत.
मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुसऱ्या क्रमांकावर : सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचं आयोजन करण्याचा विक्रम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडच्या नावावर आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एमसीजीवर एकूण 118 कसोटी सामने खेळवले गेले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाचं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 114 कसोटी सामन्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात सर्वाधिक कसोटी सामन्यांचं आयोजन करणाऱ्या मैदानांचा विचार केल्यास, कोलकाताचं ईडन गार्डन्स स्टेडियम पहिल्या क्रमांकावर आहे, जिथं आतापर्यंत एकूण 43 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत.
150 years of Test cricket.— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) June 4, 2026
Countless memories.
Another chapter begins. 🏏
📰 https://t.co/LilmWKxp5q pic.twitter.com/3uzZt0dx4W
सर्वाधिक कसोटी सामने झालेली मैदानं :
- लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (इंग्लंड) - 150 कसोटी सामने
- मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (ऑस्ट्रेलिया) - 118 कसोटी सामने
- सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (ऑस्ट्रेलिया) - 114 कसोटी सामने
- केनिंग्टन ओव्हल (इंग्लंड) - 108 कसोटी सामने
- ओल्ड ट्रॅफर्ड (इंग्लंड) - 86 कसोटी सामने
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