नाद असावा तर असा...! साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात मोठ्या स्क्रीनवर लावली मॅच; टीम इंडिया विजयी झाल्यानंतरत झाली 'रिंग-सेरिमनी'

भारत विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषकातील दुसरा उपांत्य सामना खेळवण्यात आला. हा सामना सुरु असतांना नाशिकच्या देवळाली येथील एका लॉन्समध्ये साखरपुड्याचा कार्यक्रमात सुरु होता.

Cricket Match in Ring Ceremony
साखरपुडा सोहळ्यात सामना (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
नाशिक Cricket Match in Ring Ceremony : भारतीय क्रिकेटची पंढरी असलेल्या मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषकातील दुसरा उपांत्य सामना खेळवण्यात आला. हा सामना सुरु असतांना नाशिकच्या देवळाली येथील एका लॉन्समध्ये साखरपुड्याचा कार्यक्रमात सुरु होता. मात्र वधू कुटुंब हे क्रिकेटप्रेमी असल्यानं त्यांनी या सोहळ्साठी अलेल्या पाहुण्यांना क्रिकेट सामन्याचा आनंद घेता यावा यासाठी मोठी स्क्रीन लावण्यात आली होती. परिणामी याठिकाणी भारतानं सामना जिंकल्यानंतर वधू-वराचा रिंग सेरिमनी कार्यक्रम संपन्न झाला.

Cricket Match in Ring Ceremony
साखरपुडा सोहळ्यात सामना (ETV Bharat Reporter)

पाहुण्यांनी घेतला सामन्याचा आनंद : आपल्या देशात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. अशातच गुरुवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड संघात सेमी फायनल सामना सुरु होता. एकीकडे भारतीय संघ धावांचा डोंगर उभा करत असताना दुसरीकडे नाशिकच्या देवळाली कॅम्प मधील एका लॉन्सवर साखरपुड्याची लगबग सुरु होती. मांडे कुटुंबातील वधू तन्वी आणि राठोड कुटुंबातील वर कुणाल यांच्या साखरपुड्यासाठी आलेल्या पाहुण्यांसाठी मांडे परिवारानं क्रिकेट मॅच पाहण्यासाठी खास सोय केली होती. लॉन्स मधील स्टेटच्या बाजूलाच मोठी स्क्रीन लावण्यात आली होती. या सोहळ्याला एक हजार ते बाराशे पाहुणे उपस्थित होते. भारतीय क्रिकेटपटू संजू सॅमसननं केलेल्या फटकेबाजीवर उपस्थितांनी मोठा जल्लोष केला. मात्र सामन्यात शेवटी शेवटी अटीतटीची वेळ आली तशी मंडपातही शांतता पसरली होती. अशातच अखेर भारतानं सामना जिंकल्यानंतर प्रत्येकानं टाळ्या वाजवून आनंद साजरा केला त्यानंतर वधू-वराचा रिंग सेरिमनी कार्यक्रम संपन्न झाला.

Cricket Match in Ring Ceremony
साखरपुडा सोहळ्यात सामना (ETV Bharat Reporter)

आम्ही सर्व क्रिकेट प्रेमी : याबाबत मांडे कुटुंबातील धीरज मांडे यांनी सांगितलं की, "आमचं मांडे कुटुंब सर्व क्रिकेटप्रेमी आहे. आम्ही भारताची प्रत्येक मॅच एकत्रित बघत असतो अशातच आमच्या परिवारातील तन्वीचा साखरपुडा मॅचच्या दिवशीच सायंकाळी होता. यावेळी भारत आणि इंग्लंडचा सेमी फायनल सामना आलेल्या पाहुण्यांना बघता यावा यासाठी आम्ही स्टेजच्या बाजूलाच मोठी स्क्रीन लावली होती. एक ते दीड हजार पाहुणे उपस्थित होते. प्रत्येकानं ही मॅच शेवटपर्यंत बघितली त्यानंतर साखरपुड्याच्या कार्यक्रम संपन्न झाला."

Cricket Match in Ring Ceremony
साखरपुडा सोहळ्यात सामना (ETV Bharat Reporter)

टीम इंडिया फायनलमध्ये : सामन्याबद्दल बोलायचं झालं तर, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं 20 षटकांत 253 धावांचा डोंगर उभा केला. संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज संजू सॅमसन होता, त्यानं फक्त 42 चेंडूत 89 धावा केल्या. शिवम दुबेनंही 25 चेंडूत 43 धावा करत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडच्या फलंदाजांनीही चमकदार फलंदाजी केली पण शेवटी त्यांना 7 धावांनी विजयापासून दूर राहावं लागलं. या विजयासह भारतानं चौथ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

