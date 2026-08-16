IND vs SL Test Day 2 LIVE: भारताची चौथी विकेट पडली, पंतपाठोपाठ पुन्हा फलंदाजीला आलेला राहुल बाद
Published : August 16, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : August 16, 2026 at 3:23 PM IST
गॉल IND vs SL 1st Test Day 2 LIVE : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना गॉल येथील गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. आज (16 ऑगस्ट) सामन्याचा दुसरा दिवस आहे. भारतीय संघ आपल्या पहिल्या डावातील 288/2 या धावसंख्येवरुन खेळ पुन्हा सुरु करेल. देवदत्त पडिक्कल 131 धावांवर तर ऋषभ पंत 27 धावांवर नाबाद आहे. भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघानं या सामन्यात तीन फिरकी गोलंदाज आणि दोन वेगवान गोलंदाजांना संधी दिली. तर केशर नुवान्थाने श्रीलंकेसाठी कसोटी पदार्पण केलं.
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राहुलच्या रुपात चौथी विकेट
केएल राहुलच्या रूपाने भारताला चौथा धक्का बसला. पहिल्या दिवशी दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झालेला राहुल आज फलंदाजीसाठी परतला. मात्र, 10 चौकार आणि एका षटकारासह 175 चेंडूंमध्ये 82 धावा करुन तो बाद झाला.
मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात पंत पॅव्हेलियनमध्ये
श्रीलंकेविरुद्धच्या गॉल कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, 39 धावांवर असताना मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात ऋषभ पंत बाद झाल्यानं भारतीय संघाला तिसरा धक्का बसला. पहिल्या दिवशी दुखापतीमुळं निवृत्त झालेला केएल राहुल फलंदाजीसाठी परतला आहे.
भारतीय संघाच्या 300 धावा पूर्ण
श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी खेळ सुरु होताच भारतीय संघानं आपल्या पहिल्या डावात 300 धावांचा टप्पा गाठला. 77 षटकांत दोन गडी गमावून भारतीय संघानं 300 धावा पूर्ण केल्या, त्यावेळी ऋषभ पंत 35 आणि देवदत्त पडिक्कल 135 धावांवर खेळत होते.
43 षटकांचा खेळ होणार
गॉल कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाचा बहुतांश खेळ पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर, आता दुपारी 2:35 वाजता खेळ पुन्हा सुरु होणार असून, आज 43 षटकं टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अंतिम सत्र दुपारी 4:20 ते 5:45 या वेळेत नियोजित आहे, जे प्रकाशव्यवस्थेनुसार अर्ध्या तासानं वाढवलं जाऊ शकते.
पाऊस सुरुच
पावसामुळं व्यत्यय आल्यानं गॉल कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ अद्याप सुरू झालेला नाही. पहिलं सत्र पावसामुळं रद्द झाल्यानं, मैदान अजूनही कव्हर्सनं झाकलेलं आहे, त्यामुळं दुसऱ्या सत्रात खेळ सुरू होण्याची शक्यता आता खूपच कमी दिसत आहे.
गॉलमध्ये पावसाला पुन्हा सुरुवात
गॉलमध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ अद्याप सुरु व्हायचा आहे. थोड्या वेळाच्या थांब्यानंतर पुन्हा सुरु झालेल्या पावसामुळं खेळात व्यत्यय आला असून, त्यामुळं मैदान झाकावं लागलं आहे.
गॉलमध्ये पाऊस थांबला, मैदानावरुन कव्हर्स काढण्याचं काम सुरु
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील गॉल कसोटी सामन्याचा दुसरा दिवस पावसामुळं अद्याप सुरु झालेला नाही. आता पाऊस थांबल्यानं मैदानावरुन कव्हर्स काढल्या जात आहे. त्यामुळं, खेळ लवकरच पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे.
राहुलच्या दुखापतीबद्दल एक मोठी बातमी
पहिल्या दिवशी 77 धावा केल्यानंतर केएल राहुल दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला होता. आता राहुलच्या दुखापतीबद्दल एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक, सितांशु कोटक यांनी सांगितलं की, केएल राहुल खूप चांगली फलंदाजी केली, पण त्याला संपूर्ण शरीरात पेटके येत होते. आता तो ठीक आहे. त्यामुळं, भारत आधीच मजबूत स्थितीत असल्यानं, केएल राहुलला फलंदाजीसाठी पाठवण्याचा धोका पत्करायचा की नाही, हे ठरवणं संघ व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे.
गॉलमध्ये जोरदार पाऊस
गॉलमध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या दिवसाचा सामना सकाळी 9:45 वाजता सुरु होणार होता, पण पाऊस पडत आहे. सकाळपासून सुरु असलेल्या सततच्या पावसामुळं सामना वेळेवर सुरु होणार नाही. गॉल स्टेडियममधील संपूर्ण मैदान कव्हर्सनं झाकण्यात आलं आहे.
पहिल्या दिवशी भारताचं वर्चस्व
सामन्याचा पहिला दिवस पूर्णपणे भारताच्या बाजूनं होता. यशस्वी जैस्वाल (32) आणि केएल राहुल यांनी 47 धावांची सलामीची भागीदारी करुन भारताला स्थिर सुरुवात करुन दिली. यशस्वी दुर्दैवानं धावबाद झाल्यानंतर देवदत्त पडिक्कल क्रीजवर आला. पडिक्कल आणि केएल राहुल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शानदार शतकी भागीदारी केली. पडिक्कलनं आपल्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिलं शतक झळकावलं, तर राहुल 77 धावांवर असताना दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला. कर्णधार शुभमन गिलची फलंदाजी खराब झाली आणि तो केवळ 16 धावाच करु शकला. पावसामुळं बाधित झालेल्या खेळाच्या पहिल्या दिवशी भारतानं केवळ दोन गडी गमावले.