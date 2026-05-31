IPL 2026 RCB vs GT Final LIVE: गुजरातला पहिला धक्का; कर्णधार गिल स्वस्तात बाद

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 6:43 PM IST

Updated : May 31, 2026 at 7:44 PM IST

अहमदाबाद RCB vs GT IPL 2026 Final Live : आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळवला जात आहे. आरसीबीकडे सलग दुसऱ्यांदा हा सामना जिंकण्याची संधी आहे. त्यांनी आयपीएल 2025 च्या अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सला हरवून आपलं पहिलं आयपीएल विजेतेपद पटकावलं होतं. गुजरात संघही आपल्या दुसऱ्या विजेतेपदासाठी प्रयत्नशील असेल. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरचा कर्णधार रजत पाटीदारनं टॉस जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी गुजरात संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे. या सामन्यासाठी गुजरात संघात एक बदल करण्यात आला आहे.

LIVE FEED

7:10 PM, 31 May 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघांसाठी प्लेइंग इलेव्हन

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, रोमॅरियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, जोश हेजलवूड, रसिक सलाम दार

गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जॉस बटलर (यष्टीरक्षक), जेसन होल्डर, वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, रशीद खान, निशांत सिंधू, कागिसो रबाडा, अर्शद खान, मोहम्मद सिराज

7:08 PM, 31 May 2026 (IST)

आरसीबीनं जिंकला टॉस

या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा कर्णधार रजत पाटीदारनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या घरच्या मैदानावर होणाऱ्या या अंतिम सामन्यात गुजरात प्रथम फलंदाजी करेल. या सामन्यासाठी गुजरात संघात एक बदल करण्यात आला आहे.

6:58 PM, 31 May 2026 (IST)

खेळपट्टी कशी असेल?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील सामना खेळपट्टी क्रमांक 6 वर खेळला जाईल. समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, ही खेळपट्टी गोलंदाज आणि फलंदाज दोघांनाही समान संधी देईल. दोन्ही विभागांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारा संघ जिंकेल. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

6:48 PM, 31 May 2026 (IST)

दोन्ही संघांची दुसऱ्या विजेतेपदावर नजर

आरसीबी आणि गुजरात टायटन्स या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एकदा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. यावेळी दोन्ही संघ आपल्या दुसऱ्या विजेतेपदासाठी प्रयत्नशील असतील. गुजरातनं हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली 2022 मध्ये विजेतेपद जिंकलं होतं, तर आरसीबीनं आयपीएल 2025 मध्ये आपलं पहिलं विजेतेपद पटकावलं होतं.

6:41 PM, 31 May 2026 (IST)

दोन्ही संघ स्टेडियमवर दाखल

आरसीबी आणि गुजरात टायटन्स हे संघ आयपीएल 2026 च्या अंतिम सामन्यासाठी नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दाखल झाले आहेत. दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी लवकरच मैदानात उतरतील. गुजरात संघाचे कर्णधारपद शुभमन गिल भूषवणार असून, आरसीबी संघाचं नेतृत्व रजत पाटीदार करणार आहे.

