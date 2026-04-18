RCB vs DC: केएल राहुलच्या अर्धशतकानंतर मिलरची किलर खेळी; दिल्लीचा दमदार विजय

RCB vs DC Live Match Update
दिल्ली संघ आरसीबीचा विजयरथ रोखणार? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 18, 2026 at 2:37 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 6:46 PM IST

बंगळुरु RCB vs DC Live Match Update : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 26वा साखळी सामना बंगळूर येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात खेळला गेला, ज्यात दिल्ली कॅपिटल्सनं 6 गडी राखून विजय मिळवला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर आरसीबीनं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत 8 बाद 175 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात केएल राहुलच्या अर्धशतकाच्या बळावर दिल्लीनं 19.5 षटकांत 4 गडी गमावत 179 धावा केल्या आणि सामना जिंकला.

6:44 PM, 18 Apr 2026 (IST)

केएल राहुलचे शानदार अर्धशतक

केएल राहुलनं आरसीबीविरुद्ध शानदार अर्धशतक झळकावलं. राहुलनं सहा चौकार आणि दोन षटकारांसह 30 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तो 57 धावांवर बाद झाला. सध्या दिल्लीच्या 13 षटकांत 4 बाद 117 धावा झाल्या आहेत.

5:22 PM, 18 Apr 2026 (IST)

आरसीबीचा डाव संपला

या सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आरसीबीनं निर्धारित 20 षटकांत 8 बाद 175 धावा केल्या. संघाकडून सलामीवीर फिल साल्टनं सर्वाधिक 63 धावा केल्या. आता हा सामना जिंकण्यासाठी दिल्लीला 176 धावा कराव्या लागतील.

4:45 PM, 18 Apr 2026 (IST)

रजत पाटीदारच्या रुपात चौथी विकेट

13व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर कर्णधार रजत पाटीदारच्या रुपानं आरसीबीला चौथा धक्का बसला. पाटीदार केवळ 8 धावांवर मुकेश कुमारच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. 13 षटकांनंतर आरसीबीची धावसंख्या 4 गडी बाद 132 होती.

3:57 PM, 18 Apr 2026 (IST)

बंगळुरुला पहिला धक्का

प्रथम फलंदाजी करताना बंगळुरुला विराटच्या रुपात पहिला धक्का बसला. सहाव्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर तो 13 चेंडूत 19 धावा काढून बाद झाला. त्याला लुंगी अनगिडीनं बाद केलं.

3:12 PM, 18 Apr 2026 (IST)

दिल्ली कॅपिटल्सची प्लेइंग 11

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.

3:11 PM, 18 Apr 2026 (IST)

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुची प्लेइंग 11

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुड.

3:08 PM, 18 Apr 2026 (IST)

दिल्ली कॅपिटल्सनं जिंकली नाणेफेक

दिल्ली कॅपिटल्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आरसीबी प्रथम फलंदाजी करून मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करेल.

2:50 PM, 18 Apr 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या नोंदीनुसार आरसीबीचं पारडं जड असल्याचं दिसतं. आयपीएलमध्ये या दोन संघांमध्ये एकूण 32 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी आरसीबीनं 20, तर दिल्लीनं 12 सामने जिंकले आहेत.

2:37 PM, 18 Apr 2026 (IST)

खेळपट्टी कशी असेल

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील सामना चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील खेळपट्टी क्रमांक 7 वर खेळला जाईल. याच खेळपट्टीवर या हंगामातील पहिला सामनाही झाला होता, ज्यात आरसीबीनं सनरायझर्स हैदराबादचा पराभव केला होता. या खेळपट्टीवर अधिक गवत असण्याची शक्यता आहे. हवामानानुसार, बंगळूरमध्ये बऱ्यापैकी उष्णता असेल आणि तापमान सुमारे 35 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

