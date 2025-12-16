IPL 2026 Mini Auction: कॅमेरुन ग्रीनवर पैशांचा पाऊस; ₹25.20 करोडमध्ये कोलकातानं घेतलं संघात
Published : December 16, 2025 at 2:45 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 2:59 PM IST
अबुधाबी IPL 2026 Mini Auction : आयपीएल ही जगातील सर्वाधिक पाहिली जाणारी लीग आहे आणि इथं खेळून अनेक स्टार खेळाडूंनी त्यांचं करिअर घडवलं आहे. आता आगामी हंगामासाठी स्टेज सज्ज झाला आहे. सर्व संघांनी त्यांच्या राखीव आणि सोडलेल्या खेळाडूंच्या यादी आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलकडे सादर केल्या आहेत. आयपीएल 2026 च्या लिलावासाठी एकूण 369 खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यापैकी, सर्व संघ एकत्रितपणे फक्त 77 खेळाडू खरेदी करु शकतात. या 77 खेळाडूंपैकी 31 परदेशी खेळाडू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, लिलावासाठी एकूण 40 खेळाडूंनी 2 कोटी या मूळ किमतीसह नोंदणी केली आहे. यामध्ये भारताचे वेंकटेश अय्यर आणि रवी बिश्नोई यांचा समावेश आहे. आयपीएलमध्ये, कोणत्याही संघाच्या संघात जास्तीत जास्त 25 खेळाडू असू शकतात. खेळाडूंची किमान संख्या 18 आहे. शिवाय, कोणताही आयपीएल संघ जास्तीत जास्त 8 परदेशी खेळाडूंचा समावेश करू शकतो, ज्यापैकी फक्त चारच अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये खेळू शकतात. आयपीएल लिलावासाठी कोलकाता नाईट रायडर्स संघाकडे सर्वाधिक पैसे शिल्लक आहेत. केकेआरकडे एकूण ₹64.30 कोटी आहेत. पाच वेळा आयपीएल विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जकडे ₹43.40 कोटी आहेत. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सकडे लिलावासाठी सर्वात कमी पैसे उपलब्ध आहेत, ₹2.75 कोटी.
कॅमेरुन ग्रीनवर पैशांचा पाऊस; कोलकातानं 25.20 कोटींत केलं खरेदी
ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू कॅमेरुन ग्रीनला संघात घेण्यासाठी राजस्थान, चेन्नई आणि कोलकाता या संघात चांगली चढाओढ झाली. शेवटी त्याला ₹25.20 करोडमध्ये कोलकाता नाईट राडर्सनं आपल्या संघात घेतलं.
डेव्हिड मिलरला दिल्ली कॅपिटल्सनं घेतलं
आयपीएल 2026 च्या लिलावात, दिल्ली कॅपिटल्स फ्रँचायझीनं दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार डेव्हिड मिलरला ₹2 कोटींना विकत घेतलं. मिलर गेल्या हंगामात लखनौ सुपर जायंट्स संघाचा भाग होता.