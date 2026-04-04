DC vs MI Result: रिझवीचं आक्रमक अर्धशतक; दिल्लीचा मुंबईवर दणदणीत विजय
Published : April 4, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 6:50 PM IST
नवी दिल्ली DC vs MI IPL 2026 Match 8 Live : आयपीएल 2026 चा आठवा सामना आज दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्स संघात खेळवण्यात आला. हा सामना दिल्लीनं सहा विकेट्सनं दणदणीत विजय मिळवत हंगामातील दुसरा विजय मिळवला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 6 बाद 162 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात समीर रिझवीच्या वादळी 90 धावांच्या खेळीच्या बळावर दिल्लीनं हा सामना 6 विकेट्स आणि 11 चेंडू शिल्लक ठेवत आरामात जिंकला.
LIVE FEED
73 धावांवर दिल्लीला तिसरा धक्का
मुंबई इंडियन्सविरुद्ध 163 धावांचं लक्ष्य गाठताना, दिल्ली कॅपिटल्सला 10 व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर पथुम निस्संकाच्या रुपात तिसरा धक्का बसला. तो 44 धावांवर मिचेल सँटनरचा बळी ठरला.
मुंबईची आव्हानात्मक मजल
प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सनं 20 षटकांत 6 बाद 162 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्स नियमित कर्णधार हार्दिक पांड्याशिवाय खेळत होता आणि त्याच्या जागी कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या सूर्यकुमार यादवनं सामन्यात 51 धावा केल्या.
सूर्यकुमार यादव 51 धावांवर बाद
दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सनं 16 व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर 122 धावांवर कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या रुपानं आपली पाचवी विकेट गमावली. 36 चेंडूंमध्ये 51 धावा करुन यादव पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
तिसऱ्या षटकात मुंबईच्या दोन विकेट
रयान रिकेल्टनच्या रुपानं मुंबई इंडियन्सला पहिला धक्का बसला. मुकेश कुमारनं त्याला 11 चेंडूंमध्ये 9 धावांवर बाद केलं. त्याच्या बाद झाल्यानंतर तिलक वर्मा फलंदाजीसाठी आला, मात्र तिसऱ्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर मुकेश कुमारनं तिलक वर्माला शुन्यावर बाद झाला. परिणमी तिसऱ्या षटकात मुंबईला दुसरा धक्का बसला.
दोन्ही संघांची प्लेइंग 11
मुंबई इंडियन्स : रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह
दिल्ली कॅपिटल्स : केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विपराज निगम, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार
दिल्लीनं नाणेफेक जिंकली
दिल्ली कॅपिटल्सनं नाणेफेक जिंकून मुंबईला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. दिल्लीच्या संघात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. तर मुंबई संघात तीन बदल केले आहेत. हार्दिक पांड्या, बोल्ट आणि गझनफर यांच्या ऐवजी दीपक चहर, कॉर्बिन बॉश आणि मिचेल सँटनर यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.
हार्दिक पांड्या आजच्या सामन्यातून बाहेर
मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2026 मधील आपला दुसरा सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळत असून, या सामन्यात त्यांचा कर्णधार हार्दिक पांड्या खेळत नाहीये आणि त्याच्या जागी सूर्यकुमार यादवनं कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा?
दिल्ली आणि मुंबई यांच्यातील आमनेसामनेचा विक्रम एकतर्फा आहे. या दोन संघांमध्ये एकूण 37 सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी मुंबईनं 21, तर दिल्लीनं केवळ 16 सामने जिंकले आहेत. विशेष म्हणजे मुंबईनं सलग शेवटचे तीन सामने जिंकले आहेत.
खेळपट्टी कशी असेल
अरुण जेटली स्टेडियम फलंदाजांना अनुकूल ठरते. छोट्या सीमांच्या आणि सपाट पिचमुळं इथं मोठे स्कोर्स आणि लांब षटकार पाहायला मिळतात. 2021 पासून इथं आयपीएलचे 23 सामने झाले असून, पहिल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा सरासरी स्कोर 200 च्या आसपास राहिला आहे. या सामन्यात 220+ धावांचा स्कोर चांगला मानला जाईल. दुपारच्या वेळी दव नसल्यानं टॉसचा फारसा फरक पडणार नाही, पण पिच सपाट असल्यानं फलंदाजांना फायदा होईल.