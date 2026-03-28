RCB vs SRH IPL 1st Match Live: काही वेळात सुरु होणार 'इंडिया का त्यौहार'; यंदा जंगी उद्घाटन सोहळा रद्द

রॉयল চॅলেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আণি সনরাইজার্স হায়দরাবাদ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 4:44 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 5:29 PM IST

बंगळुरु RCB vs SRH 1st Match Live : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या सलामीचा सामना आज (28 मार्च) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात होणार आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना बंगळुरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यासाठी नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता होईल तर पहिला चेंडू सायंकाळी 7:30 वाजता टाकला जाईल. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं गेल्या हंगामात पंजाब किंग्सला (PBKS) पराभूत करुन प्रथमच आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती. आरसीबी आता विजेतेपद राखण्याच्या उद्देशानं या हंगामात उतरत आहे. तर दुसरीकडे, सनरायझर्स हैदराबाद या हंगामात आपला 10 वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात रजत पाटीदार रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा कर्णधार असेल, तर सनरायझर्स हैदराबादची कमान इशान किशनच्या खांद्यावर असेल.

5:24 PM, 28 Mar 2026 (IST)

आयपीएल 2026 चा उद्घाटन सोहळा होणार नाही

आयपीएल हंगामाची सुरुवात नेहमीच एका भव्य उद्घाटन सोहळ्यानं होते, पण यावेळी तसं होणार नाही. आयपीएल 2026 चा पहिला सामना एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल. गेल्या वर्षी, गतविजेत्या आरसीबीच्या विजय मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळं यावर्षी उद्घाटन सोहळा आयोजित केला जाणार नाही.

5:19 PM, 28 Mar 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा

जेव्हा आयपीएलच्या इतिहासातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील आमनेसामनेच्या सामन्यांचा विचार केला जातो, तेव्हा सनरायझर्स हैदराबादचं पारडं जड असल्याचं दिसतं. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 25 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी सनरायझर्स हैदराबादनं 14, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 11 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय, एक सामना रद्द करण्यात आला आहे. बंगळूरुमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर या दोन संघांमध्ये एकूण 8 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी आरसीबी संघानं 5 सामने जिंकले आहेत, तर सनरायझर्स हैदराबादने तीन सामने जिंकले आहेत.

RCB विरुद्ध SRH हेड टू हेड रेकॉर्ड :

  • एकूण आयपीएल सामने: 26
  • आरसीबीचे विजय: 14
  • एसआरएचचे विजय: 11
  • अनिर्णित: 1

5:04 PM, 28 Mar 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघ

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, जेकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम दार, भुवनेश्‍वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जेकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, विक्की ओस्टवाल, सात्विक देसवाल

सनरायझर्स हैदराबाद : ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कर्णधार), हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिंस (नियमित कर्णधार), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, सलिल अरोडा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जॅक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, क्रैन्स फुलेट्रा.

4:42 PM, 28 Mar 2026 (IST)

बंगळुरुची खेळपट्टी कशी असेल?

दोन संघांमधील हा सामना बंगळूरु येथील ऐतिहासिक एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. मैदानाच्या सीमा लहान आहेत. शिवाय, चिन्नास्वामीची खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजांसाठी अनुकूल आहे. खेळपट्टीची बाहेरील बाजूही वेगवान आहे, ज्यामुळं धावा करणं सोपं होतं आणि चौकार व षटकारांचा वर्षाव होऊ शकतो. एकूणच, या सामन्यात फलंदाजांचं वर्चस्व अपेक्षित असून, धावसंख्या सहजपणे 180 ते 200 पर्यंत पोहोचेल. दुसऱ्या डावातील दव लक्षात घेता, नाणेफेक जिंकणारा कोणताही कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

