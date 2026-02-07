IND vs USA Match: T-20 विश्वचकाच्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडिया अमेरिकेशी भिडणार; कधी सुरु होणार मॅच?
मुंबई IND vs USA Match : भारत आणि अमेरिका क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट अ चा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना असणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे आणि घरच्या टी-20 मालिकेत न्यूझीलंडला 4-1 नं हरवून या स्पर्धेत प्रवेश केला आहे. भारतीय संघानं डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामन्यात प्रभावी कामगिरी दाखवून दिली. या स्पर्धेत टीम इंडियाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे, तर अमेरिकेची कमान मोनंक पटेलच्या खाद्यावर असणार आहे.
भारतीय संघाचा अ गटात समावेश : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 यावेळी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जात आहे. उपांत्य फेरीसह एकूण आठ सामने मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळले जातील. टीम इंडियाचा पहिला सामना या मैदानावर अमेरिकेविरुद्ध खेळणार आहे. हे स्टेडियम स्पर्धेसाठी खूप खास असेल. टीम इंडियाला स्पर्धेच्या गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. या गटात भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामिबिया आणि नेदरलँड्स यांचा समावेश आहे.
उद्घाटन सोहळ्याची झलक : सायंकाळी 6 वाजता सुरु होणारा हा सोहळा संगीत आणि कला यांचं अद्भुत मिश्रण असेल. रॅपर बादशाह, कलाकार नोरा फतेही, सितारवादक ऋषभ रिखीराम शर्मा आणि तालवादक कासिवामणी स्टेजवर थिरकतील. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील पहिल्या सामन्यापूर्वी हा रंगतदार कार्यक्रम प्रेक्षकांना नक्कीच मोहून टाकेल.
सामना कधी आणि कुठं थेट पाहायचा? : टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध अमेरिका सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरु होईल. ज्याची नाणेफेक 06:30 वाजता होईल. हा सामना स्टार स्पोर्ट्सवर प्रसारित केला जाईल. तर जिओहॉटस्टारवर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), इशान किशन, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती.
- अमेरिका : मोनंक पटेल (कर्णधार), आंद्रिस गौस, साइतेजा एम, शायन जहांगीर, हरमीत सिंग, शेहान जयसूर्या, संजय कृष्णमूर्ति, मिलिंद कुमार, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने, शाडले वान शाकविक, अली खान, जसदीप सिंग, नोस्तुश केनिजे, सौरभ नेत्रवलकर.
अमेरिकन संघात तीन माजी मुंबईकर खेळाडू
सूर्यकुमारला अमेरिकन संघात अनेक परिचित चेहरे सापडतील. तो एकेकाळी शुभम रांजणे, हरमीत सिंग आणि सौरभ नेत्रावलकर यांच्यासोबत ड्रेसिंग रुम शेअर करत होता. या मैदानावर तीन 'मुंबईकर' अमेरिकन खेळाडूंसाठी खेळपट्टी आणि परिस्थितीचं ज्ञान असलेले एक अतिरिक्त फायदे असतील. अमेरिकेनं शेवटच्या वेळी टी-20 विश्वचषक सह-यजमानपद भूषवलं होतं, त्या स्पर्धेत त्यांनी माजी विजेत्या पाकिस्तानला पराभूत करुन सुपर एटमध्ये पोहोचले होते आणि भारतासमोर एक मोठं आव्हान उभं केलं होतं.
टीम इंडियाच्या फलंदाजांवर असेल नजर
भारतीय संघाचे फलंदाज गेल्या काही काळापासून स्फोटक फलंदाजी करत आहेत. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातही ते अशीच कामगिरी करत राहतील का? हे पाहणं बाकी आहे. चाहत्यांना अमेरिकेविरुद्ध संघाकडून 250+ धावांची अपेक्षा असेल.