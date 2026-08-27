IND vs SL 2nd Test Day 5 LIVE: टीम इंडियाच्या विजयावर फिरणार पावसाचं 'पाणी'? कोलंबोत हवामान कसं?
कोलंबो IND vs SL 2nd Test Day 5 LIVE : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळला जात आहे. आज कोलंबो कसोटीचा पाचवा आणि अंतिम दिवस आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता, श्रीलंकेनं आपल्या दुसऱ्या डावात 6 गडी गमावून 229 धावा केल्या होत्या आणि 16 धावांची आघाडी घेतली होती. आता, पाचव्या दिवशी, भारतीय संघ यजमानांना शक्य तितक्या लवकर सर्वबाद करुन सामना जिंकण्याचं लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, पाऊस भारतीय संघाच्या खेळात अडथळा आणू शकतो. जर पाऊस पडला आणि खेळ बराच वेळ थांबला, तर सामना अनिर्णित राहू शकतो, जे भारतासाठी हानिकारक ठरेल. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) च्या अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरण्याच्या भारताच्या संधीसाठी हा सामना जिंकणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
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कोलंबोत हवामान कसं असेल?
भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पाचव्या दिवशी पावसाची शक्यता आहे. आज सामन्याच्या पाचव्या दिवशी सकाळी 9:45 वाजता खेळ सुरु होणार आहे. AccuWeather नुसार, सकाळी 10 ते दुपारी 12 च्या दरम्यान पाऊस पडण्याची 80 टक्के शक्यता आहे. त्यानंतरही पावसाची शक्यता आहे. आज (27 ऑगस्ट) कोलंबोमधील तापमान 31 अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे.