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IND vs SL 2nd Test Day 4 LIVE: चौथ्या दिवशी ढगाळ वातावरणात खेळ सुरु; सोनलच्या शतकानंतर श्रीलंकेची नववी विकेट पडली

IND vs SL 2nd Test Day 4 LIVE
IND vs SL 2nd Test Day 4 LIVE (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 9:13 AM IST

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Updated : August 26, 2026 at 10:09 AM IST

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कोलंबो IND vs SL 2nd Test Day 4 LIVE : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना कोलंबो इथं खेळला जात आहे. आज (26 ऑगस्ट) सामन्याचा चौथा दिवस आहे. भारतीय संघानं पहिल्या डावात 503/9 धावा करुन आपला डाव घोषित केला. यानंतर तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा श्रीलंकेची धावसंख्या 265/8 (83.4 षटकं) होती. फॉलो-ऑन टाळण्यासाठी त्यांना 39 धावांची गरज होती. आज श्रीलंकेचे फलंदाज फॉलोऑन टाळण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील.

LIVE FEED

10:08 AM, 26 Aug 2026 (IST)

सारांश जैनला मिळाली पहिली विकेट

सारांश जैननं कसोटी क्रिकेटमध्ये आपली पहिली विकेट घेतली. त्यानं लाहिरु कुमार आणि सोनम दिनुशा यांची भागीदारीही तोडली. या दोघांनी नवव्या विकेटसाठी 58 धावा जोडल्या होत्या. कुमार 12 धावा करुन ध्रुव जुरेलकरवी झेलबाद झाला.

10:03 AM, 26 Aug 2026 (IST)

सोनलचं सलग दुसरं शतक

पहिल्या कसोटीत शतक झळकावणाऱ्या युवा श्रीलंकन ​​फलंदाज सोनल दिनुशानं दुसऱ्या कसोटीतही शतक पूर्ण केलं. त्यानं 147 चेंडूंमध्ये 100 धावा पूर्ण केल्या. चौथ्या दिवशी क्रीजवर येताच त्यानं आक्रमक पवित्रा घेतला. सारांश जैनच्या गोलंदाजीवर एक षटकार आणि एक चौकार मारल्यानंतर, त्यानं प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर चौकार मारुन आपलं शतक पूर्ण केलं.

9:45 AM, 26 Aug 2026 (IST)

सामना 15 मिनिटं लवकर सुरु

कोलंबोमधील हवामानाबद्दल बोलायचं झाल्यास, रात्रभर पाऊस पडला होता, पण सध्या आकाश निरभ्र आहे. परिणामी सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:45 वाजता सुरु झाला आहे. दरम्यान श्रीलंकेचा युवा फलंदाज सोनल दिनुशाला आज शतक झळकावण्याची उत्तम संधी आहे. सोनलनं मागील सामन्यातही शतक झळकावलं होतं.

9:23 AM, 26 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेसमोर फॉलो-ऑन टाळण्याचं आव्हान

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात तीन दिवसांचा खेळ संपला आहे. तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरपर्यंत श्रीलंकेनं आठ गडी गमावून 265 धावा केल्या होत्या. आता श्रीलंकेसमोर फॉलो-ऑन टाळण्याचं आव्हान आहे.

9:09 AM, 26 Aug 2026 (IST)

सामन्याच्या चौथ्या दिवशी कोलंबोमध्ये हवामान कसं असेल? :

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, चौथ्या दिवशी कोलंबोमध्ये पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, पाऊस पुन्हा एकदा कसोटी सामन्याची मजा घालवू शकतो. 26 ऑगस्ट रोजी, सकाळी 11 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत पाऊस पडण्याची 70 टक्क्यांहून अधिक शक्यता आहे. तर दुपारी 2 ते 3 वाजेपर्यंतही पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास अंतिम सत्रात पाऊस पडण्याची 53 टक्के शक्यता आहे.

Last Updated : August 26, 2026 at 10:09 AM IST

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IND VS SL 2ND TEST DAY 4 LIVE

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