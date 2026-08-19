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SL vs IND Test Result: टीम इंडियानं जिंकली गॉल कसोटी; मानव सुतारनं घेतले 10 बळी

SL vs IND Test Day 5 LIVE
SL vs IND Test Day 5 LIVE (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 9:15 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 1:07 PM IST

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गॉल SL vs IND 1st Test Day 5 Live : गॉल कसोटीत भारतीय संघ आणि श्रीलंका एकमेकांसमोर उभे ठाकले. या सामन्याचा निकाल शेवटच्या दिवसाच्या दुसऱ्या सत्रात लागला. भारतीय संघानं श्रीलंकेचा 165 धावांनी पराभव करुन दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. भारतीय संघानं 372 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेचा संघ अवघ्या 206 धावांवर सर्वबाद झाला. दुसऱ्या डावात भारताकडून मानव सुथारनं 6 बळी घेतले. प्रसिद्ध कृष्णानं 2 बळी घेतले. श्रीलंकेकडून सोनल दिनुशानं दुसऱ्या डावात 84 धावांची खेळी केली. गॉल कसोटीच्या पाचव्या दिवशी श्रीलंकेनं 6 गडी गमावले.

LIVE FEED

12:46 PM, 19 Aug 2026 (IST)

दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरु

जेवणाच्या सुट्टीनंतर खेळाचं दुसरं सत्र सुरु झालं आहे. या सत्रातही भारतीय संघ विकेट्स घेण्याच्या प्रयत्नात असेल. भारतीय गोलंदाजांचा उद्देश श्रीलंकेच्या फलंदाजांना मोठी भागीदारी करण्यापासून रोखण्याचा असेल.

12:11 PM, 19 Aug 2026 (IST)

पहिलं सत्र संपलं, भारतीय संघानं घेतले दोन बळी

पाचव्या दिवसाचं पहिलं सत्र संपलं आहे. हे सत्र दोन्ही संघांसाठी खूपच रोमांचक ठरले. सुरुवातीच्या काही षटकांमध्ये भारताला बळी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, तर दुसरीकडे श्रीलंकेच्या दोन खेळाडूंनी या सत्रात अर्धशतकं पूर्ण केली. भारतीय संघानं या सत्रात दोन बळी घेतले असून, श्रीलंका विजयापासून अजूनही 197 धावा दूर आहे. तर टीम इंडियाला 4 विकेटची गरज आहे.

11:54 AM, 19 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेला सहावा धक्का

श्रीलंकेच्या दुसऱ्या डावातील धावसंख्या 170 च्या पुढं गेली आहे. एका बाजूला सोनल दिनुशा अर्धशतक झळकावून भक्कमपणे उभा आहे. दुसऱ्या बाजूला, 60 व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात नवीन फलंदाज निरोशन डिकवेला यष्टीरक्षक पंतच्या हाती झेलबाद झाला. डिकवेला 10 धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला.

11:13 AM, 19 Aug 2026 (IST)

भारताला मिळाली पाचवी विकेट

भारतीय गोलंदाजांना अखेर विकेट मिळाली. रवींद्र जडेजानं धनंजय डी सिल्वाला 59 धावांवर बाद केलं. स्वीप शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. हा श्रीलंकेचा पाचवा धक्का होता.

10:58 AM, 19 Aug 2026 (IST)

सोनलचंही अर्धशतक

पहिल्या डावात शतक झळकावणाऱ्या सोनलनं दुसऱ्या डावातही शानदार कामगिरी केली आहे. सोनलनं 77 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. षटकार मारुन सोनलनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. धनंजय आणि सोनल यांच्यातील शतकी भागीदारी आता पूर्णत्वाच्या जवळ पोहोचली आहे.

10:46 AM, 19 Aug 2026 (IST)

धनंजयचे अर्धशतक

श्रीलंकेचा कर्णधार धनंजय डी सिल्वानं 125 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. हे अर्धशतक अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी आलं आहे.

10:15 AM, 19 Aug 2026 (IST)

धनंजया-सोनलची अर्धशतकी भागीदारी

सोनल दिनुशा आणि कर्णधार धनंजय डी सिल्वा यांच्यात अर्धशतकी भागीदारी झाली आहे. दरम्यान, श्रीलंकेच्या दुसऱ्या डावातील धावसंख्या 100 पार झाली आहे. भारतीय गोलंदाज दिवसातील पहिली विकेट घेण्याच्या शोधात आहेत.

10:03 AM, 19 Aug 2026 (IST)

शेवटच्या दिवसाचा खेळ सुरु

भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्याचा पाचवा दिवस सुरु झाला आहे. श्रीलंकेची धावसंख्या सध्या 84/4 आहे. दरम्यान, भारतीय संघ विकेट्सच्या शोधात आहे. कर्णधार शुभमन गिल एका बाजूनं फिरकी गोलंदाजी तर दुसऱ्या बाजूनं वेगवान गोलंदाजीचा मारा करत आहे.

9:32 AM, 19 Aug 2026 (IST)

गॉलमध्ये हवामान कसं?

गॉलमधून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, काल रात्री जोरदार पाऊस झाला. मात्र, आज सकाळी पाऊस नव्हता आणि सूर्यप्रकाशही चांगला आहे. असं असलं तरी, भारतीय गोलंदाजांना सावधगिरी बाळगावी लागेल, कारण गॉलमधील हवामान कधीही बदलू शकतं आणि भारतीय संघाच्या विजयात व्यत्यय आणू शकतं.

9:14 AM, 19 Aug 2026 (IST)

किती वाजता सुरु होणार सामना?

गॉल इथं भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यावर पावसाचा मोठा परिणाम झाला आहे. पावसामुळं चारही दिवस खेळात व्यत्यय आला, परिणामी बराच वेळ वाया गेला आणि कमी षटकं टाकली गेली. पावसाची भरपाई करण्यासाठी, सामना नियोजित वेळेपेक्षा 15 मिनिटं आधी, म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:45 वाजता सुरु होईल.

9:10 AM, 19 Aug 2026 (IST)

भारताच्या पहिल्या डावात 462 धावा

या कसोटीत भारतानं आपल्या पहिल्या डावात 462 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली. त्यानंतर श्रीलंकेचा संघ 284 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतानं पहिल्या डावात आघाडी घेतली आणि दुसऱ्या डावात 193 धावा केल्या. यानंतर श्रीलंकेसमोर 372 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं.

Last Updated : August 19, 2026 at 1:07 PM IST

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