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SL vs IND Test Day 3: तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला; भारताकडे भक्कम आघाडी

SL vs IND Test Day 3 LIVE
SL vs IND Test Day 3 LIVE (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:02 PM IST

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गॉल SL vs IND 1st Test Day 3 Live : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना 15 ऑगस्टपासून गॉल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. सामन्याचा आज तिसरा दिवस होता, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतीय संघाचा पहिला डाव 462 संपुष्टात आला. भारताकडून देवदत्तनं सर्वाधिक 163 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा पहिला डाव 284 धावांवर आटोपल्यानं भारताला पहिल्या डावात 178 धावांची मोठी आघाडी मिळाली. आता भारतीय संघ दुसऱ्या डावात आक्रमक खेळ करुन यजमानांना मोठं लक्ष्य देण्याचा प्रयत्न करेल.

LIVE FEED

4:56 PM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेचा पहिला डाव संपुष्टात

भारतानं पहिल्या डावात केलेल्या 462 धावांच्या प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा पहिला डाव 284 धावांवर संपुष्टात आला आहे. परिणामी भारताला 178 धावांची भक्कम आघाडी मिळाली आहे. श्रीलंकेकडून सोनल दिनुशानं शतक झळकावत 100 धावा केल्या, तर निरोशन डिकवेलानं 80 धावा केल्या. उर्वरित फलंदाज मात्र अपयशी ठरले. भारताकडून मानव सुतारनं 4 तर रवींद्र जडेजानं 3 विकेट घेतल्या.

4:47 PM, 17 Aug 2026 (IST)

शतक झळकावताच सोनल दिनुशा बाद

सोनल दिनुशानं त्याचं पहिलं कसोटी शतक पूर्ण केलं. मात्र शतकानंतर लगेचच तो बाद झाला. त्याच्या रुपानं श्रीलंकेला नववा धक्का बसला. त्यानं 168 चेंडूत 4 चौकार आणि 2 षटकारांच्या सहाय्यानं 100 धावा केल्या. त्याला जडेजानं बाद केलं.

4:06 PM, 17 Aug 2026 (IST)

जडेजानं मिळवून दिली सातवी विकेट

रवींद्र जडेजाला अखेर दुसरी विकेट मिळाली. केसरा नुवान्थाला आपला दुसरा बळी म्हणून बाद करत जडेजानं श्रीलंकेची सातवी विकेट घेतली. केसरा केवळ 2 धावाच करु शकला. यासोबतच जडेजाच्या नावावर 350 कसोटी बळींची नोंद झाली.

3:43 PM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेची सहावी विकेट पडली

श्रीलंकेला अखेर सहावा धक्का बसला आहे. प्रसिद्ध कृष्णाने निरोशन डिकवेलाला बाद केलं आहे. 80 धावा करून डिकवेला पॅव्हेलियनमध्ये परतला.

3:29 PM, 17 Aug 2026 (IST)

तिसऱ्या सत्राचा खेळ सुरु

तिसऱ्या दिवसाच्या खेळात तिसरं सत्र सुरु झालं आहे. भारतीय संघ सहाव्या विकेटच्या शोधात आहे. सोनल आणि निरोशन डाव 250 धावांच्या पुढं नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

3:03 PM, 17 Aug 2026 (IST)

दुसऱ्या सत्राचा खेळ संपला

दुसऱ्या सत्राचा खेळ संपला आहे. या सत्रात भारताला एकही विकेट मिळाली नाही. श्रीलंकेनं 5 गडी गमावून 214 धावांवर आपली स्थिती मजबूत केली आहे. सोनल 62 धावांवर आणि निरोशन 71 धावांवर खेळत आहे. भारतीय संघाला विकेट्सची गरज आहे, पण त्यांना एकही विकेट मिळत नाहीये.

2:36 PM, 17 Aug 2026 (IST)

सहाव्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी

90 धावांवर 5 विकेट गेल्यानंतर श्रीलंकेचा डाव काहीसा अडचणीत सापडला होता. मात्र सोनल दिनुशा आणि निरोशन डिकवेला यांनी सहाव्या विकेटसाठी शतकी भागीदरी करत डाव सावरला. दरम्यान दोघांनी अर्धशतकं झळकावली.

1:13 PM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेच्या 120 पार धावा

श्रीलंकेने आपल्या पहिल्या डावात 120 धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. 35 षटकांत 5 गडी गमावून 125 धावा झाल्या आहेत. सोनल दिनुशा सध्या 28 धावांवर आणि निरोशन डिकवेला 20 धावांवर खेळपट्टीवर आहेत. भारत सध्या 336 धावांनी आघाडीवर आहे.

12:50 PM, 17 Aug 2026 (IST)

दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरु

दुपारच्या जेवणानंतरच्या सत्राला सुरुवात झाली आहे. श्रीलंकेनं आतापर्यंत पाच गडी गमावले आहेत. रवींद्र जडेजानं पहिले षटक टाकले आणि सोनलने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला, यावरुन संघ आता वेगानं धावा करण्याचा प्रयत्न करेल याचे संकेत मिळाले आहेत.

12:09 PM, 17 Aug 2026 (IST)

पहिलं सत्र संपलं

तिसऱ्या दिवसाच्या सामन्याचं पहिलं सत्र संपलं आहे. या सात्रात एकूण सहा गडी बाद झाले. पहिल्याच षटकात प्रसिद्ध बाद झाला. त्यानंतर श्रीलंकेच्या डावाला सुरुवात झाली आणि एकापाठोपाठ पाच गडी बाद झाले. दुपारच्या जेवणापर्यंत श्रीलंकेनं 99 धावा केल्या आहेत. सध्या सोनल 14 धावांवर आणि निरोशन डिकवेला 8 धावांवर खेळत आहे.

12:00 PM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेचा अर्धा संघ तंबूत

श्रीलंका आपला डाव सावरत असल्याचं दिसत होतं, पण रवींद्र जडेजानं एक बळी घेतला. या भारतीय डावखुऱ्या फिरकीपटूनं कर्णधार धनंजय डी सिल्वाला स्लिपमध्ये केएल राहुलकरवी झेलबाद केलं. त्यानं 41 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. 27 व्या षटकात श्रीलंकेची धावसंख्या 5 गडी बाद 90 होती.

11:36 AM, 17 Aug 2026 (IST)

कुलदीपला मिळाला पहिला बळी

श्रीलंकेला चौथा धक्का बसला आहे. कुलदीप यादवला कामेंदू मेंडिसच्या रुपानं पहिली विकेट मिळाली. त्यानं 25 चेंडूंमध्ये 14 धावा केल्या. सध्या धनंजय डी सिल्वा आणि सोनल आता खेळपट्टीवर आहेत.

11:09 AM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेचे टॉप-3 फलंदाज पॅव्हेलियनमध्ये

श्रीलंकेची तिसरा धक्का बसला. लहिरु उडारा 27 धावांवर बाद झाला. मानव सुतारच्या गोलंदाजीवर यशस्वी जैस्वालनं त्याचा झेल घेतला. श्रीलंकेची धावसंख्या 54 धावांवर असून, तिन फलंदाज बाद झाले आहेत.

10:44 AM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेची दुसरी विकेट पडली

श्रीलंकेची दुसरी विकेट पडली आहे. दिनेश चंडीमल अवघ्या 4 धावांवर बाद झाला. मानव सुतारच्या गोलंदाजीवर ऋषभ पंतनं त्याचा झेल घेतला. श्रीलंकेची धावसंख्या केवळ 32 धावांवर असून, दोन फलंदाज बाद झाले आहेत.

10:13 AM, 17 Aug 2026 (IST)

श्रीलंकेला पहिला धक्का

श्रीलंकेनं पहिल्या डावात फलंदाजीला सुरुवात केली आणि पहिल्याच षटकात आपली पहिली विकेट गमावली. मोहम्मद सिराजनं डावाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर निशन फर्नांडोला बाद केलं. त्यानं आपलं खातंही उघडलं नव्हतं.

9:54 AM, 17 Aug 2026 (IST)

प्रसिद्ध दोन धावांवर बाद

भारताची शेवटची विकेट पडली. प्रसिद्ध केवळ दोन धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्याच षटकात भारताची शेवटची आणि दहावी विकेट पडली. भारतीय संघ तिसऱ्या दिवशी आणखी केवळ दोन धावाच करु शकला. संघाची एकूण धावसंख्या 462 धावा होती.

9:45 AM, 17 Aug 2026 (IST)

सामना सकाळी 9:45 वाजता पासून सुरु

तिसऱ्या दिवसाचा खेळ सकाळी 10 वाजता सुरू होणार होता, परंतु पहिल्या दोन दिवसांचा खेळ पावसामुळं थांबवण्यात आला. त्यामुळं, आजचा सामना सकाळी 9:45 वाजता सुरु झाला. भारताकडून कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा ही शेवटची जोडी खेळपट्टीवर आली आहे.

9:20 AM, 17 Aug 2026 (IST)

गॉलमध्ये दुसऱ्या दिवशी पडल्या 7 विकेट

गॉल कसोटीच्या पहिल्या दिवशी श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना 73 षटकांत केवळ दोन बळी मिळवता आले. सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी सात गडी बाद झाले. एकावेळी भारताची धावसंख्या 307/2 होती. यादरम्यान सात फलंदाज बाद झाले आणि धावसंख्या 447 वर पोहोचली. दुसऱ्या दिवशीचे सर्व सात गडी दुसऱ्या नवीन चेंडूनं बाद झाले.

9:13 AM, 17 Aug 2026 (IST)

आजही पावसाची दमदार शक्यता

सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी भारतीय संघ आपल्या गोलंदाजीनं यजमानांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र, पावसामुळं सामन्याची मजा बिघडू शकते. खेळाच्या पहिल्या दोन दिवसांवर पावसाचा परिणाम झाला आणि बराच वेळ वाया गेला. आता, तिसऱ्या दिवसाच्या खेळावरही पावसाचं सावट आहे. आज गॉलमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता सुमारे 83 टक्के आहे.

Last Updated : August 17, 2026 at 5:02 PM IST

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