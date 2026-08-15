IND vs SL Test Day 1 LIVE: जैस्वालच्या रुपात भारतला पहिला धक्का! 32 धावांवर झाला रन-आऊट
Published : August 15, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 11:16 AM IST
गॉल IND vs SL 1st Test Day 1 Live : भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना श्रीलंकेतील गॉल इथं खेळला जाईल. भारतीय संघ आठ वर्षांच्या कालावधीनंतर कसोटी मालिकेसाठी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आहे. विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघानं गेल्या वेळी यजमानांचा व्हाईटवॉश केला होता. यावेळी शुभमन गिल भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर धनंजय डी सिल्वा श्रीलंकेचं नेतृत्व करेल.
गॉलमधील श्रीलंकेविरुद्धचा कसोटी सामना भारतीय संघासाठी ऐतिहासिक ठरेल. हा भारतीय संघाचा 600 वा कसोटी सामना असेल. भारतीय संघ 15 ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेविरुद्ध मैदानात उतरेल. भारत स्वातंत्र्यदिनी ही ऐतिहासिक कामगिरी करणार असल्यानं हा सामना आणखी खास ठरेल. सर्वाधिक कसोटी सामने खेळण्याच्या बाबतीत भारतीय संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
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भारताची पहिली विकेट पडली
सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 11व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर यशस्वी जैस्वालच्या रुपानं भारताला पहिला पराभव पत्करावा लागला. 37 चेंडूंमध्ये 32 धावा करुन जैस्वाल धावबाद झाला. देवदत्त पडिक्कल तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. 11 षटकांनंतर भारताची धावसंख्या 1 गडी बाद 47 होती. विशेष म्हणजे जैस्वाल त्याच्या कारकीर्दीत तिसऱ्यांदा धावबाद झाला आहे.
भारताची प्रथम फलंदाजी
या सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर भारताच्या फलंदाजीला सुरुवात झाली आहे. यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल डावाची सुरुवात करण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. भारतीय संघात पाच गोलंदाज आणि सहा फलंदाज आहेत. अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये दोन वेगवान गोलंदाजांसोबत तीन फिरकी गोलंदाजांचा समावेश आहे.
पहिल्या दिवशी पावसाची शक्यता
गॉल कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी पावसाची शक्यता आहे. पावसामुळं सामन्याची मजा बिघडू शकते. पावसाची शक्यता अंदाजे 82 टक्के आहे. गॉलची खेळपट्टी सुरुवातीला फलंदाजांना अनुकूल आहे, परंतु सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतसा फिरकी गोलंदाजांना फायदा मिळू लागेल. पहिल्या दिवशी वेगवान गोलंदाजांनाही लक्षणीय मदत मिळू शकते.
गॉलची खेळपट्टी कशी असेल
गॉलची खेळपट्टी सुरुवातीला फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, परंतु सामना जसजसा पुढं जातो, तसतसे फिरकी गोलंदाज अधिक प्रभावी ठरतात. फलंदाज पहिल्या दोन दिवसांत सहज धावा करु शकतात, परंतु तिसऱ्या दिवसानंतर खेळपट्टी तुटू लागते, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना अधिक वळण मिळते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीच्या सत्रात सीम आणि स्विंग मिळू शकतो. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा
भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत 46 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतानं 22, तर श्रीलंकेनं 7 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील 17 कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. श्रीलंकेच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये 24 कसोटी सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं 9, तर श्रीलंकेनं 7 सामने जिंकले आहेत. आठ कसोटी सामने अनिर्णित राहिले आहेत. भारतानं श्रीलंकेत खेळलेले आपले शेवटचे पाच कसोटी सामने जिंकले आहेत.
मालिकेसाठी दोन्ही संघ
श्रीलंका : धनंजय डी सिल्वा (कर्णधार), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस (उपकर्णधार), दिनेश चांदीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशर नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुश्का.
भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.