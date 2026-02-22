ETV Bharat / sports

IND vs SA Live: विजयी अभियान सुरु ठेवण्यासाठी भारत-दक्षिण आफ्रिका मैदानात; जगातील सर्वात मोठ्या मैदानावर रंगणार सामना

IND vs SA Live
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैदानात (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 4:59 PM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 5:23 PM IST

Choose ETV Bharat

अहमदाबाद IND vs SA Live : सध्या सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 फेरीत आज भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ आमनेसामने येतील. दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. कारण आता सुपर-8 फेरी सुरु झाली आहे, त्यामुळं एक चूक महागात पडू शकते. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघ यावर्षीच्या टी-20 विश्वचषकातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहेत, दोन्ही संघ स्पर्धेत आतापर्यंत अपराजित राहिले आहेत. परंतु आज एका संघाला पराभवाचा सामना करावा लागणार आहे. हा सामना जिंकत दोन्ही संघ सेमीफायनलच्या दिशेनं एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करतील.

LIVE FEED

5:20 PM, 22 Feb 2026 (IST)

या सामन्यात हवामान कसं असेल

टीम इंडियानं आतापर्यंतचे सर्व सामने प्रभावी निकालांसह जिंकले आहेत, अगदी पाकिस्तानसारख्या संघालाही सहज पराभूत केलं आहे. परंतु यावेळी दक्षिण आफ्रिकेसारख्या बलाढ्य संघासमोर हा सामना रोमांचक होणार आहे. शनिवारचा पहिला सुपर-8 सामना (पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड) पावसामुळं रद्द करण्यात आला. मात्र, आजचा सामना भारतात खेळवला जाईल आणि चांगली बातमी अशी आहे की पावसाची शक्यता नाही.

5:02 PM, 22 Feb 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा

टी-20 मध्ये हेड टू हेड सामन्यांच्या विक्रमात भारताचा वरचष्मा आहे, दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 35 पैकी 21 सामन्यांमध्ये त्यांनी विजय मिळवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं फक्त 13 सामने जिंकले आहेत, त्यापैकी एक सामना अनिर्णीत राहिला आहे. टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात, भारतानं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळलेल्या सातपैकी पाच सामने जिंकले आहेत, ज्यामध्ये 2024 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्याचा समावेश आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेनं फक्त दोन विजय मिळवले आहेत. विशेष म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेनं अद्याप नॉकआउट सामन्यात भारताला पराभूत केलेलं नाही.

4:54 PM, 22 Feb 2026 (IST)

अहमदाबादची खेळपट्टी कशी असेल

अहमदाबादच्या खेळपट्टीबाबत बोलायचं झालं तर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम फलंदाजांसाठी चांगलं मानलं जातं. सुरुवातीला ते गोलंदाजांना अनुकूल असते, परंतु जसजसे वेळ जातो तसतसं ते मंदावते, ज्यामुळं फलंदाजांना फायदा होतो. याच मैदानावर दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एक रोमांचक डबल सुपर ओव्हर सामना आधीच खेळला गेला आहे.

Last Updated : February 22, 2026 at 5:23 PM IST

TAGGED:

INDIA VS SOUTH AFRICA
IND VS SA SUPER 8 MATCH
IND VS SA LIVE SCORE UPDATE
IND VS SA LIVE AT AHMEDABAD
INDIA VS SOUTH AFRICA MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.