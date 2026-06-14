INDW vs PAKW T20I Live: हाय-व्होल्टेज सामन्यात टीम इंडियानं जिंकला टॉस; मराठमोळ्या भारतीला संघात स्थान
Published : June 14, 2026 at 6:36 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 6:45 PM IST
बर्मिंगहॅम INDW vs PAKW Live Match : भारतीय महिला क्रिकेट संघ आज महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये आपल्या मोहिमेला सुरुवात करत आहे. स्पर्धेतील सहाव्या सामन्यात भारतीय महिला संघाचा सामना पाकिस्तान महिला संघाशी होईल. हा सामना बर्मिंगहॅममधील एडजबॅस्टन इथं खेळला जाईल. या विश्वचषकातील दोन्ही संघांसाठी हा पहिलाच सामना आहे. दोन्ही संघांच्या कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि फातिमा सना विजयानं सुरुवात करण्याच्या प्रयत्नात असतील. या सामन्यात टीम इंडियानं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
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सामन्यासाठी दोन्ही संघ
भारत : स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाळी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौंड.
पाकिस्तान : गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा जफर, सायरा जबीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कर्णधार), रमीन शमीम, नाशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इक्बाल.
भारतीय संघाचा नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय
या सामन्यात नाणेफेकीचा कौल भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या बाजूनं पडला. तिनं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हरमन म्हणाली की खेळपट्टी फलंदाजीसाठी चांगली आहे आणि भारती फुलमाळीचा अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
दोन्ही संघांचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड कसा
आतापर्यंत महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघांमध्ये 16 सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघाचं वर्चस्व राहिलं आहे. भारतीय संघानं 13 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं केवळ 3 सामने जिंकले आहेत. महिला टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघ 8 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी भारतानं 6 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्ताननं 2 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळं आकडेवारी भारताच्या बाजूनं असल्याचं दिसते.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
भारत : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौंड, श्रेयंका पाटिल आणि राधा यादव.
पाकिस्तान : फातिमा सना (कर्णधार), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, इमान फातिमा, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, सायरा जबीन, मुनीबा अली, तुबा हसन, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग आणि तस्मिया रुबाब.
खेळपट्टी कशी असेल
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघातील सामना बर्मिंगहॅम येथील एजबेस्टन स्टेडियमवर खेळला जाईल. एजबेस्टनची खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाज आणि वेगवान गोलंदाज दोघांसाठीही उपयुक्त मानली जाते. वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूनं स्विंग आणि बाऊन्स मिळू शकतो. मात्र, खेळपट्टीवर काही काळ घालवल्यानंतर फलंदाज मोठे फटके खेळू शकतात. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतशी फिरकी गोलंदाजांनाही काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.