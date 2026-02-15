ETV Bharat / sports

IND vs PAK Live: सर्वात मोठ्या सामन्यावर पावसाचं सावट; सुपर-8 फेरीसाठी दोन्ही संघांना विजय अनिवार्य

IND vs PAK Live
भारत विरुद्ध पाकिस्तान (ETV Bharat Grapics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 1:45 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 2:06 PM IST

कोलंबो IND vs PAK Live : आयसीसी टी-20 विश्वचषकामध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील हाय-व्होल्टेज सामना आज 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे, परंतु पावसामुळं या हाय-व्होल्टेज सामन्यावर पावसाचं सावट येण्याची भीती आहे. हवामान विभागाच्या मते, दिवसा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, मात्र संध्याकाळपर्यंत हवामानात काहीशी सुधारणा होऊ शकते. दोन्ही संघांनी स्पर्धेची सुरुवात सकारात्मक पद्धतीनं केली आहे. गतविजेत्या भारतानं प्रथम अमेरिकेला पराभूत केलं आणि नंतर नामिबियाला 93 धावांनी पराभूत केलं. दुसरीकडे, पाकिस्ताननं नेदरलँड्सविरुद्ध सुरुवात डळमळीत केली होती, परंतु संघानं अटीतटीच्या सामन्यात विजय मिळवला आणि नंतर अमेरिकेला आरामात पराभूत केलं. दोन्ही संघ हा सामना जिंकत सुपर-8 फेरीत आपलं स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करतील.

2:04 PM, 15 Feb 2026 (IST)

सुपर-8 फेरीवर लक्ष

जर भारत आज रात्री जिंकला तर ते स्पर्धेच्या सुपर-8 फेरीमध्ये प्रवेश करतील. जर पाकिस्तान आज रात्री जिंकला तर ते सुपर-8 टप्प्यासाठी पात्र ठरतील. मात्र पावसामुळं सामना रद्द झाला तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल आणि दोन्ही संघ सुपर-8 साठी पात्र ठरतील.

1:43 PM, 15 Feb 2026 (IST)

पावसानं सामना खराब केला तर काय?

नियमांनुसार, निकाल मिळविण्यासाठी दोन्ही संघांनी प्रत्येकी किमान पाच षटकं खेळली पाहिजेत. सततच्या पावसामुळं हे शक्य झालं नाही तर सामना रद्द घोषित केला जाईल. गट टप्प्यात राखीव दिवस नाही, त्यामुळं अशा परिस्थितीत दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. मात्र, जर संपूर्ण सामना वाया गेला तर त्याचा परिणाम केवळ पॉइंट टेबलवरच होणार नाही तर मोठा आर्थिक फटकाही बसेल. प्रसारकांना मोठं नुकसान होऊ शकतं आणि प्रेक्षकांना तिकिटांचे पैसे परत करावे लागू शकतात.

Last Updated : February 15, 2026 at 2:06 PM IST

संपादकांची शिफारस

