IND vs NZ Final Live: जागतिक महिला दिनी पुरुष संघ तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप जिंकत इतिहास घडवणार? अहमदाबादमध्ये रंगणार महामुकाबला

IND vs NZ Final Live
टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ अंतिम सामना (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 3:08 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 3:37 PM IST

अहमदाबाद IND vs NZ Final Live : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना रविवारी टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजता हा ऐतिहासिक सामना सुरु होईल. भारतानं सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला, तर न्यूझीलंडनं दक्षिण आफ्रिकेला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाला इतिहास रचण्याची संधी आहे. जर भारतानं हा अंतिम सामना जिंकला तर तो टी-20 विश्वचषक विजेतेपद यशस्वीरित्या राखणारा पहिला संघ बनेल. भारत तिसऱ्यांदा ही ट्रॉफी देखील जिंकू शकतो. हे लक्षात घ्यावं की भारतानं 2007 आणि 2024 मध्ये टी-20 विश्वचषक जिंकला होता.

LIVE FEED

3:36 PM, 8 Mar 2026 (IST)

टी-20 विश्वचषकात भारतानं कधीही न्यूझीलंडला हरवलेलं नाही

टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात भारतानं कधीही न्यूझीलंडला हरवलेलं नाही हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. टी-20 विश्वचषकात भारत आणि न्यूझीलंड तीन वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, तिन्ही वेळा न्यूझीलंडनं विजय मिळवला आहे.

3:20 PM, 8 Mar 2026 (IST)

भारत चौथ्यांदा टी-20 विश्वचषकाच्या फायनलमध्ये

टीम इंडिया चौथ्यांदा आयसीसी टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना खेळत आहे. भारताव्यतिरिक्त कोणत्याही संघानं इतक्या वेळी फयनल गाठलेली नाही. यापूर्वी भारतानं 2024, 2014 आणि 2007 मध्ये टी-20 विश्वचषकाचा अंतिम सामना खेळला होता.

3:06 PM, 8 Mar 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघ

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव.

न्यूझीलंड : टिम सायफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमॅन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅकाँझी , मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवॉन कॉन्वे, काइल जेमीसन, ईश सोढी, जेकब डफी

संपादकांची शिफारस

