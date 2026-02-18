ETV Bharat / sports

IND vs NED LIVE: विजयी चौकार मारण्यासाठी टीम इंडिया मैदानात; डचांविरुद्ध रंगणार शेवटचा सामना

विजयी चौकार मारण्यासाठी टीम इंडिया मैदानात (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 5:03 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 5:21 PM IST

अहमदाबाद IND vs NED Match : टी-20 विश्वचषकातील 36 वा सामना आज भारत आणि नेदरलँड्स क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. टीम इंडियानं स्पर्धेतील त्यांच्या तिसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव करुन विजयाची हॅटट्रिक नोंदवली. परिणामी सुपर-8 फेरीत टीम इंडियाचं स्थान निश्चित झालं आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : ईशान किशन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंग.

नेदरलँड्स : माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (यष्टिरक्षक/कर्णधार), जैक लायन-कैशेट, रोएलोफ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रोस, साकिब जुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन.

LIVE FEED

5:21 PM, 18 Feb 2026 (IST)

अहमदाबादची खेळपट्टी कशी असेल

अहमदाबादची खेळपट्टी आतापर्यंत फलंदाजांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात इथं खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांमध्ये, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी 213, 187 आणि 175 धावा केल्या आहेत. हे स्पष्ट आहे की खेळपट्टी सपाट आहे आणि चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येत आहे. जर भारतानं प्रथम फलंदाजी केली तर आणखी 200+ धावसंख्या शक्य आहे. याच मैदानावर या विश्वचषकातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक सामना झाला, जेव्हा दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला डबल सुपर ओव्हर सामना खेळला गेला.

5:01 PM, 18 Feb 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा

टीम इंडिया आणि नेदरलँड्समध्ये आतापर्यंत फक्त दोन टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. या दोन्ही सामन्यांमध्ये टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं हे दोन्ही सामने जिंकले. मात्र, नेदरलँड्सना अद्याप टीम इंडियाविरुद्ध विजयाची चव चाखता आलेली नाही. टीम इंडियानं दोन्ही सामने मोठ्या फरकानं जिंकले आहेत. हे दोन्ही सामने आयसीसी टी-20 विश्वचषकात खेळले गेले होते, ज्यात भारतीय संघानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही विभागात चमकदार कामगिरी केली.

