India vs Namibia Live: दुसरा सामना जिंकण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; कधी होणार मॅच सुरु?
Published : February 12, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 5:25 PM IST
नवी दिल्ली India vs Namibia Live Match : टी-20 विश्वचषकात आज भारत आणि नामिबियाचे क्रिकेट संघ आमनेसामने येतील. भारतीय संघानं स्पर्धेतील पहिला सामना जिंकला आहे, तर नामिबिया पराभूत झाला आहे. आजचा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचा टॉस संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल आणि पहिला चेंडू संध्याकाळी 7 वाजता टाकला जाईल.
टीम इंडिया सलग दुसरा विजय मिळवण्यासाठी मैदानात :
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये नामिबियाविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज आहे. भारतीय संघ विजयी घोडदौड करत आहे. अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचं मनोबल उंचावले आहे. मात्र, पहिल्या सामन्यात सूर्यकुमार यादव वगळता कोणत्याही फलंदाजानं चांगली फलंदाजी केली नव्हती. आता, आज भारताची सलामी जोडी आणि मधल्या फळीची कामगिरी कशी होते ते पाहावे लागेल.
LIVE FEED
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय
टीम इंडिया आणि नामिबिया यांच्यात आतापर्यंत फक्त एकच टी-20 सामना खेळला गेला आहे. या सामन्यात टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं तो सामना जिंकला. दरम्यान, नामिबियानं टीम इंडियाविरुद्ध अद्याप विजयाची चव चाखलेली नाही. परिणामी, रेकॉर्ड्सवरुनही, नामिबिया भारतापेक्षा मागे असल्याचं दिसून येते. 2021 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडिया आणि नामिबिया यांच्यातील हा एकमेव सामना झाला होता. दोन्ही संघ स्पर्धेतील 42व्या सामन्यात एकमेकांसमोर आले होते. दुबईमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना नामिबियानं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 132 धावा केल्या. टीम इंडियानं 15.1 षटकांत 1 गडी गमावून 136 धावा केल्या आणि 9 गडी राखून विजय मिळवला होता.
अभिषेकच्या खेळण्याबाबत प्रश्नचिन्ह
मुंबई इथं झालेल्या पहिल्या सामन्यात अभिषेक शर्मा ताप असताना खेळला होता. संघ दिल्लीला पोहोचला तेव्हा त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली, त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिलक वर्मानं बुधवारी सांगितलं की त्याला डिस्चार्ज देण्यात आलं आहे, परंतु भारत सामन्याच्या दिवशी त्याच्या उपलब्धतेचा निर्णय घेईल.