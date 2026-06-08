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IND vs AFG Test Day 3 LIVE: सुथारच्या फिरकीसमोर अफगाण संघाचं लोटांगण; भारतानं दिला फॉलोऑन

IND vs AFG Test Day 3 LIVE
IND vs AFG Test Day 3 LIVE (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 9:23 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 12:22 PM IST

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न्यू चंदीगड IND vs AFG Test Day 3 Live : मुल्लानपूर (न्यू चंदीगड) येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्याच्या आज तिसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा अफगाणिस्तानच्या पहिल्या डावातील धावसंख्या 5 गडी बाद 113 होती. रहमत शाह 43 धावांवर नाबाद होता. पहिल्या डावातील एकूण धावसंख्येनुसार, अफगाण संघ अजूनही भारतापेक्षा 451 धावांनी मागे आहे. आज सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी पाहुण्या अफगाण संघासमोर फॉलोऑन टाळण्याचं आव्हान असेल. फॉलोऑन टाळण्यासाठी एकूण 364 धावांची गरज आहे.

पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारनं भारतासाठी सर्वाधिक तीन बळी घेतले. तत्पुर्वी भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर भारतीय संघानं आपला पहिला डाव 8 गडी बाद 564 धावांवर घोषित केला. भारतासाठी कर्णधार शुभमन गिल (126 धावा) आणि केएल राहुल (100 धावा) यांनी शतकं झळकावली. तर साई सुदर्शन, ऋषभ पंत आणि वॉशिंग्टन सुंदरनं अर्धशतकी खेळी केली.

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12:21 PM, 8 Jun 2026 (IST)

दुसऱ्या सत्रात खेळ सुरु

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी दुपारच्या जेवणानंतर खेळाला सुरुवात झाली आहे. फॉलोऑन खेळणाऱ्या अफगाणिस्ताननं आपल्या डावात 18 धावांपासून पुढं खेळायला सुरुवात केली आहे.

12:02 PM, 8 Jun 2026 (IST)

लंच ब्रेक, पहिलं सत्र भारताच्या नावावर

तिसऱ्या दिवसाचं पहिलं सत्र पूर्णपणे टीम इंडियाच्या बाजूनं होतं. भारतीय संघानं या सत्रात अफगाणिस्तानच्या पाच विकेट्स घेतल्या. यासह, टीम इंडियानं अफगाणिस्तानला 152 धावांवर सर्वबाद केले. अफगाणिस्तान सध्या फॉलो-ऑनवर फलंदाजी करत असून, त्यांची धावसंख्या 18/0 आहे.

11:06 AM, 8 Jun 2026 (IST)

अफगाणिस्तान 152 धावांवर सर्वबाद; भारतानं दिला फॉलोआन

भारतासाठी आपला पहिला कसोटी सामना खेळणाऱ्या मानव सुथारच्या प्रभावी गोलंदाजीनं अफगाण संघाचा पूर्णपणे धुव्वा उडवला. भारताच्या 564 धावांच्या विशाल धावसंख्येसमोर पहिल्या डावात हा संघ केवळ 152 धावांवर गारद झाला. सुथारनं एकहाती सहा बळी घेत अफगाणिस्तानला फॉलोऑन देण्यास भाग पाडलं. वॉशिंग्टन सुंदरनं झियाउर रहमानला अवघ्या सहा धावांवर बाद केलं. ऋषभ पंतनं झेल घेत अफगाणिस्तानचा डाव संपवला. भारतानं 412 धावांच्या आघाडीसह अफगाणिस्तानला फॉलोऑन दिला आहे.

10:54 AM, 8 Jun 2026 (IST)

सुथारच्या पदार्पणातच सहा विकेट

मानव सुथारने अफगाणिस्तानविरुद्धचा आपला पदार्पणाचा सामना आधीच संस्मरणीय बनवला आहे. त्यानं आतापर्यंत पाच विकेट्स घेतल्या आहेत. खेळाच्या तिसऱ्या दिवशी प्रसिद्ध कृष्णाने अझमतुल्ला उमरझाईची विकेट घेतली आणि त्यानंतर सुथारनं शराफुद्दीन अश्रफ आणि रहमत शाहला बाद करत पहिल्याच सामन्यात पाच विकेट घेतल्या आहे. तसंच यानंतर सलीमला बाद करत त्यानं सहा विकेट घेतल्या.

10:27 AM, 8 Jun 2026 (IST)

रहमत शाहचं अर्धशतक

भारताविरुद्ध झुंजार खेळी करून रहमत शाहनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. मात्र, तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या पहिल्या सत्रात अफगाणिस्तानची सहावी विकेटही पडली.

9:52 AM, 8 Jun 2026 (IST)

अफगाणिस्तानची सहावी विकेट

भारताच्या 564 धावांच्या प्रत्युत्तरात, एकमेव कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी अफगाणिस्ताननं आपली सहावी विकेट गमावली. हा धक्का अझमतुल्ला ओमरझाईच्या रुपानं बसला. अझमत 118 धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. अझमतला आपलं खातं उघडता आलं नाही.

9:21 AM, 8 Jun 2026 (IST)

भारत-अफगाणिस्तान कसोटीचा तिसरा दिवस

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामन्याचा आज तिसरा दिवस आहे. तिसऱ्या दिवशी अफगाणिस्तान 113 धावांवर 5 गडी बाद या धावसंख्येवरुन आपला डाव पुन्हा सुरू करेल. अफगाणिस्तानकडून रहमत शाह खेळपट्टीवर आहे आणि एक नवीन फलंदाज त्याला साथ देईल.

Last Updated : June 8, 2026 at 12:22 PM IST

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