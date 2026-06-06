IND vs AFG Test Day 1 Live: स्थिर सुरुवातीनंतर टीम इंडियाला पहिला धक्का; संयमी खेळीनंतर जैस्वाल OUT
Published : June 6, 2026 at 9:34 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 10:58 AM IST
न्यू चंदीगड IND vs AFG Only Test Day 1 Live : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील एकमेव कसोटी सामना न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर स्टेडियमवर खेळला जात आहे. टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात मानव सुथारनं टीम इंडियाकडून पदार्पण केलं आहे. नाणेफेकीपूर्वी टीम इंडियाचा अनुभवी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवच्या हस्ते त्याला पदार्पणाची कॅप देण्यात आली. यासह, तो भारतासाठी कसोटी क्रिकेट खेळणारा 319 वा खेळाडू ठरला आहे. विशेष म्हणजे, 2021 नंतर प्रथमच एका विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाजाला टीम इंडियाकडून कसोटी पदार्पण करण्याची संधी मिळाली आहे.
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भारतीय संघाच्या पन्नास धावा पूर्ण
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारतीय संघानं पन्नास धावा पूर्ण केल्या आहेत. भारताकडून केएल राहुल आणि साई सुदर्शन खेळपट्टीवर आहेत.
स्थिर सुरुवातीनंतर पहिला धक्का
भारतीय संघानं या सामन्यात स्थिर सुरुवात केली, मात्र टीम इंडियाला 12व्या षटकात 41 धावांवर पहिला धक्का बसला. यशस्वी जैस्वाल 24 धावांवर बाद झाला. त्याला मोहम्मद सलीमनं बाद केलं. केएल राहुल 16 धावांवर नाबाद आहे. मात्र के एल राहुलला 16 धावांवर एक जीवदान मिळालं.
मानव सुथारचं कसोटी पदार्पण
भारतीय संघाकडून युवा डावखुरा फिरकी गोलंदाज मानव सुथार या सामन्यात पदार्पण करत आहे. त्याला अनुभवी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवच्या हस्ते पदार्पणाची कॅप मिळाली.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
- भारत : केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीध कृष्णा
- अफगाणिस्तान : सेदीकुल्लाह अटल, रहमानउल्ला गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), असफसर झझाई (यष्टीरक्षक), अजमतुल्ला उमरझाई, शराफुद्दीन अश्रफ, नांगेलिया खरोटे, झियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम साफी