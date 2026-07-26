IND vs ZIM 3rd T20I LIVE: 24 तासांत दुसऱ्यांदा टीम इंडिया मैदानात; दोन दिवसांत दोन सामने जिंकणार?
Published : July 26, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 3:38 PM IST
हरारे IND vs ZIM 3rd T20I LIVE : भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना आज 26 जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल. या सामन्याची नाणेफक अर्धातासआधी दुपारी 4 वाजता होईल. भारतीय संघानं पहिले दोन्ही सामने जिंकत मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. आता या सामन्यात भारतीय संघ नव्या खेळाडूंना देण्याची शक्यता आहे.
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हरारेची खेळपट्टी कशी असेल
हरारे स्पोर्ट्स क्लबची खेळपट्टी टी-20 क्रिकेटमध्ये संतुलित मानली जाते. सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूवर स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी मिळू शकते. फलंदाजांना सुरुवातीला सावधपणे खेळावं लागेल, पण एकदा क्रीजवर स्थिरावल्यावर धावा करणं सोपं होतं. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतशी खेळपट्टी संथ होऊ शकते आणि फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 155 धावा आहे. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.
झिम्बाब्वे : सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रॅड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तडिवनाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहूरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा.