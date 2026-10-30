IND vs NZ 4th T20I Live: लागोपाठ दोन विकेटनंतर कीवींचा डाव रुळावर; पॉवरप्लेमध्ये किती धावा?
Published : October 30, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:09 PM IST
ऑकलँड IND vs NZ Live : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील चौथा सामना आज ऑकलँडमधील ईडन पार्क इथं होत आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं पुन्हा एकदा जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात भारतीय संघात 2 बदल करण्यात आले असून, वैभव सूर्यवंशीच्या ऐवजी इशान किशन तर भुवनेश्वर कुमारच्याजागी मयंक यादवला संघात स्थान मिळालं आहे. तर कीवी संघात एक बदल करण्यात आला आहे. भारतानं पहिले तीन सामने जिंकत यापूर्वीच टी-20 मालिका खिशात घातली आहे. या टी-20 मालिकेतील पहिले दोन सामने क्राइस्टचर्च इथं खेळले गेले, ज्यात भारतानं 4 गडी राखून विजय मिळवला. त्यानंतर, भारतीय संघानं वेलिंग्टन इथं 6 गडी राखून तिसरा सामना जिंकला.
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पॉवरप्लेनंतर न्यूझीलंडची धावसंख्या
पॉवरप्लेनंतर न्यूझीलंडची धावसंख्या 67 धावांवर दोन गडी बाद आहे. ग्लेन फिलिप्स 26 धावांवर आणि फिन ॲलन 12 धावांवर फलंदाजी करत आहे.
वेगवान खेळीनंतर डॅरिल मिचेल बाद
9 चेंडूंमध्ये 24 धावांची वेगवान खेळी केल्यानंतर डॅरिल मिचेल बाद झाल्यानं न्यूझीलंडला सामन्यात दुसरा धक्का बसला. त्याची विकेट पुन्हा एकदा मयंक यादवनं घेतली. 3 षटकांनंतर न्यूझीलंडची धावसंख्या 2 गडी बाद 34 होती.
पहिल्या षटकात पहिली विकेट
सामन्याच्या पहिल्याच षटकात न्यूझीलंडला पहिला धक्का बसला. मयंक यादवनं टिम सायफर्टला बाद केलं, तो 5 चेंडूंमध्ये 3 धावांवर बाद झाला. 2 षटकांनंतर कीवींच्या 1 बाद 14 धावा आहेत.
न्यूझीलंडच्या फलंदाजीला सुरुवात
टिम सेफर्ट आणि फिन ॲलन यांनी न्यूझीलंडकडून डावाची सुरुवात केली. मयंक यादवनं भारताकडून पहिलं षटक टाकलं.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, मयंक यादव, प्रिंस यादव
- न्यूझीलंड : फिन अॅलन, टिम सायफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जेकब्स, मायकेल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जेकब डफी, मॅथ्यू फिशर
भारतीय संघात दोन बदल
भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पहिला बदल म्हणजे ईशान किशनचे संघात पुनरागमन झालं असून, भुवनेश्वर कुमारला वगळण्यात आलं आहे. भुवनेश्वर कुमारच्या जागी मयंक यादवला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
भारतानं जिंकला टॉस
चौथ्या टी-20 सामन्यात भारतानं पुन्हा नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूझीलंड संघ प्रथम फलंदाजी करत आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
- भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव.
- न्यूझीलंड : फिन ॲलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जेकब डफी, बेवॉन जेकब्स, एडम मिल्ने आणि ब्लेयर टिकनर.
भारतीय संघाचा न्यूझीलंड दौरा
- पहिला टी20 सामना : 22 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च, भारत 4 विकेटनं विजयी
- दुसरा टी20 सामना : 24 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च, भारत 4 विकेटनं विजयी
- तिसरा टी20 सामना : 27 ऑक्टोबर, वेलिंग्टन, भारत 6 विकेटनं विजयी
- चौथा टी20 सामना : आज, ऑकलंड, दुपारी 12:30
- पाचवा टी20 सामना : 1 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन, दुपारी 12:30
- पहिला वनडे सामना : 4 नोव्हेंबर, ऑकलंड, सकाळी 7:30
- दुसरा वनडे सामना : 7 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन, सकाळी 7:30
- तिसरा वनडे सामना : 10 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन, सकाळी 7:30
- चौथा वनडे सामना : 13 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई, सकाळी 7:30
- पाचवा वनडे सामना : 15 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई, सकाळी 7:30
- पहिला कसोटी सामना : 19-23 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन, पहाटे 3:30 वाजता
- दुसरा कसोटी सामना : 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर, क्राइस्टचर्च, पहाटे 3:30 वाजता