IND vs NZ 3rd ODI: हॅमिल्टनमधील निर्णायक सामन्यावर 'पाणी'; भारताची मालिकेत अभेद्य आघाडी
Published : November 10, 2026 at 9:19 AM IST|
Updated : November 10, 2026 at 11:26 AM IST
हॅमिल्टन IND vs NZ 3rd ODI LIVE : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील 5 सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा सामना आज हॅमिल्टन इथं खेळवला जाणार होता. पण पावसामुळं हा सामना रद्द करण्यात आला. या सामन्यात नाणेफेक झाली, ज्यात भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण नाणेफेकीनंतर हॅमिल्टनमध्ये मुसळधार पाऊस सुरु झाला आणि त्यामुळं सामना सुरु होऊ शकला नाही व अखेरीस तो रद्द करण्यात आला. या पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघ अजूनही 2-0 नं आघाडीवर आहे. या सामन्याची नाणेफेक भारतीय वेळेनुसार सकाळी 7 वाजता होणार होती. पण पावसामुळं नाणेफेकीलाही उशीर झाला.
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भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघ अजूनही 2-0 नं आघाडीवर आहे.
हॅमिल्टनमध्ये पाऊस थांबला
हॅमिल्टनमध्ये पाऊस पूर्णपणे थांबला आहे. अंपायर काही वेळात खेळपट्टीची पाहणी करतील. त्यानंतर सामन्याची पुढील दिशा स्पष्ट होईल.
न्यूझीलंडची प्लेइंग 11
विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लॅथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जेकब डफी, मॅथ्यू फिशर.
भारताची प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंग
भारताची प्रथम गोलंदाजी
टीम इंडियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यूझीलंड प्रथम फलंदाजी करेल.
भारतीय संघ मालिकेत आघाडीवर
या दौऱ्यावर भारतीय संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. टीम इंडियानं पहिला वनडे सामना 4 गडी राखून आणि दुसरा वनडे सामना 7 गडी राखून जिंकला. भारत सध्या मालिकेत 2-0 नं आघाडीवर आहे. आजचा सामना जिंकल्यास टीम इंडियाला मालिकेत 3-0 अशी अभेद्य आघाडी घेण्याची सुवर्णसंधी आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंग, ऋतुराज गायकवाड, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, कुलदीप यादव
न्यूझीलंड : विल यंग, टिम सायफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लॅथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जेकब डफी, मॅथ्यू फिशर, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल, निक कॅली