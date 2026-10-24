IND vs NZ 2nd T20I LIVE: न्यूझीलंडची फलंदाजी संपली; भारताला सामना जिंकण्यासाठी किती धावांची गरज?
Published : October 24, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 2:13 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ 2nd T20I Match Live : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज क्राइस्टचर्च इथं खेळला जात आहे. यापूर्वी, भारतानं याच मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्धचा पहिला टी-20 सामना चार गडी राखून रोमांचकरीत्या जिंकला होता. पहिला टी-20 सामना जिंकून टीम इंडियानं मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून पुन्हा एकदा प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियानं या सामन्यासाठी संघात दोन बदल केले आहेत. ईशान किशनच्या जागी वैभव सूर्यवंशी खेळत आहे. तर मयंक यादवच्या जागी प्रिन्स यादवला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे मयंक यादवनं पहिल्या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली होती, मात्र तरी त्याला संघात स्थान मिळालेलं नाही. तर न्यूझीलंडनं आपल्या संघात एक बदल केला आहे.
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ग्लेन फिलिप्स बाद
टीम इंडियानं सामन्यातील आपलं चौथं यश मिळवलं. वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगनं शानदार फलंदाजी करणाऱ्या ग्लेन फिलिप्सला बाद केलं. तो 43 चेंडूंमध्ये 70 धावांवर बाद झाला.
ग्लेन फिलिप्ससह जेकब्सचं अर्धशतक
दुसऱ्या टी20 सामन्यात ग्लेन फिलिप्सनं शानदार फलंदाजी करत 33 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तो बेवन जेकब्ससोबत चांगली भागीदारी करत आहे. त्याच्या पाठोपाठ जेकब्सनंही आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आहे.
न्यूझीलंडची तिसरी विकेट
प्रिन्स यादवनं फिन ॲलनला बाद केलं, जी न्यूझीलंडची सामन्यातील तिसरी विकेट होती. त्यानं 14 चेंडूंमध्ये 16 धावा केल्या. न्यूझीलंडची धावसंख्या 6 षटकांनंतर 3 गडी बाद 43 आहे.
भुवनेश्वर कुमारलाही मिळाली विकेट
या सामन्यात भुवनेश्वर कुमारनं टीम इंडियाला दुसरं यश मिळवून दिलं आहे. त्यानं डॅरिल मिशेलला बाद केलं. 3 षटकांनंतर न्यूझीलंडची धावसंख्या 2 गडी गमावून 18 धावा आहे. या दौऱ्यातील भुवनेश्वर कुमारची ही पहिलीच विकेट आहे.
अर्शदीप सिंगनं घेतली पहिली विकेट
अर्शदीप सिंगनं टिम सेफर्टला 6 चेंडूंत अवघ्या 7 धावांवर बाद केलं. तिलक वर्मानं सोपा झेल घेतला आणि भारतीय संघाला एक भक्कम सुरुवात करुन दिली.
वैभव करणार तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी
बऱ्याच कालावधीनंतर वैभव सूर्यवंशीला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. या सामन्यात तो इशान किशनची जागा घेत आहे. नाणेफेकीवेळी कर्णधार श्रेयस अय्यरनं वैभव तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार असल्याचं जाहीर केलं.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
- भारत : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव
- न्यूझीलंड : फिन ॲलन, टिम सायफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जेकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, मॅट हेनरी, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन
भारताची प्रथम गोलंदाजी
टीम इंडियानं नाणेफेक जिंकली आहे. संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतानं याच मैदानावर धावांचा पाठलाग करुन विजय मिळवला होता.
टीम इंडिया खेळणार 300वा सामना
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील दुसरा सामना भारतीय संघाचा 300वा टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. त्यामुळंच हा सामना त्यांच्यासाठी ऐतिहासिक ठरेल. दुसऱ्या टी20 सामन्यासाठी मैदानात उतरताच, भारतीय संघ 300 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारा जगातील पाकिस्ताननंतर दुसरा संघ बनेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अटीतटीचे सामने पाहायला मिळाले आहेत. आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये 32 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. ज्यात भारतानं 17, तर न्यूझीलंडनं 12 सामने जिंकले आहेत, तर तीन सामने बरोबरीत सुटले आहेत. या बरोबरीत सुटलेल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामने सुपर ओव्हरमध्ये गेले, ज्यात भारतीय संघानं विजय मिळवला.
क्राइस्टचर्चची खेळपट्टी कशी असेल?
क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलची खेळपट्टी सामान्यतः वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. येथील खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना मदत करु शकते. ते आपल्या वेग आणि उसळीनं फलंदाजांना अडचणीत आणू शकतात. या सामन्यातही वेगवान गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. प्रतिस्पर्धी संघाला कमी धावसंख्येवर रोखून लक्ष्याचा पाठलाग करणं ही एक उपयुक्त रणनीती ठरु शकते. मात्र, खेळपट्टीचं प्रत्यक्ष स्वरुप सामन्याच्या दिवसाच्या परिस्थितीवरही अवलंबून असेल. जर फलंदाज सुरुवातीच्या आव्हानावर मात करु शकले, तर तेही मोठी खेळी करु शकतात.
भारतीय संघाचा न्यूझीलंड दौरा
- पहिला टी20 सामना : भारत 4 विकेटनं विजयी
- दुसरा टी20 सामना : 24 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च, दुपारी 12:30
- तिसरा टी20 सामना : 27 ऑक्टोबर, वेलिंग्टन, दुपारी 12:30
- चौथा टी20 सामना : 30 ऑक्टोबर, ऑकलंड, दुपारी 12:30
- पाचवा टी20 सामना : 1 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन, दुपारी 12:30
- पहिला वनडे सामना : 4 नोव्हेंबर, ऑकलंड, सकाळी 7:30
- दुसरा वनडे सामना : 7 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन, सकाळी 7:30
- तिसरा वनडे सामना : 10 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन, सकाळी 7:30
- चौथा वनडे सामना : 13 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई, सकाळी 7:30
- पाचवा वनडे सामना : 15 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई, सकाळी 7:30
- पहिला कसोटी सामना : 19-23 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन, पहाटे 3:30 वाजता
- दुसरा कसोटी सामना : 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर, क्राइस्टचर्च, पहाटे 3:30 वाजता
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव.
न्यूझीलंड : फिन ॲलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जेकब डफी, बेवॉन जेकब्स, एडम मिल्ने आणि ब्लेयर टिकनर.