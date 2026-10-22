IND vs NZ 1st T20I LIVE: अय्यरनं टॉस जिंकला, वैभव संघाबाहेर; टीम इंडिया करणार गोलंदाजी
Published : October 22, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 12:19 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ 1st T20I LIVE : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज (22 ऑक्टोबर) होत आहे. हा सामना क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय संघात बदल करण्यात आले आहेत. न्यूझीलंड प्रथम फलंदाजी करत आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाची युरोप दौऱ्यावर निराशाजनक कामगिरी झाली होती, ज्यात त्यांना आयर्लंड आणि इंग्लंडकडून मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. आता न्यूझीलंडमध्येही भारतापुढील आव्हान सोपं नसेल.
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कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती संघातून बाहेर
आजच्या सामन्यात कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. दोघंही भारतासाठी सामना जिंकून देणारे फिरकी गोलंदाज आहेत. खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल असेल, असं मानलं जात असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
न्यूझीलंडची प्लेइंग 11
फिन ॲलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जेकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन.
भारताची प्लेइंग 11
संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, मयंक यादव.
भारताचा नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय
पहिल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारतानं नाणेफेक जिंकली आणि श्रेयस अय्यरनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी देखील खेळत नाहीये.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ
भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव.
न्यूझीलंड : फिन ॲलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जेकब डफी, बेवॉन जेकब्स, एडम मिल्ने आणि ब्लेयर टिकनर.
क्राइस्टचर्चची खेळपट्टी कशी असेल
क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलची खेळपट्टी सामान्यतः वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. येथील खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना मदत करु शकते. ते आपल्या वेग आणि उसळीनं फलंदाजांना अडचणीत आणू शकतात. या सामन्यातही वेगवान गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. प्रतिस्पर्धी संघाला कमी धावसंख्येवर रोखून लक्ष्याचा पाठलाग करणं ही एक उपयुक्त रणनीती ठरु शकते. मात्र, खेळपट्टीचं प्रत्यक्ष स्वरुप सामन्याच्या दिवसाच्या परिस्थितीवरही अवलंबून असेल. जर फलंदाज सुरुवातीच्या आव्हानावर मात करु शकले, तर तेही मोठी खेळी करु शकतात.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अटीतटीचे सामने पाहायला मिळाले आहेत. आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये 31 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. ज्यात भारतानं 17, तर न्यूझीलंडनं 11 सामने जिंकले आहेत, तर तीन सामने बरोबरीत सुटले आहेत. या बरोबरीत सुटलेल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामने सुपर ओव्हरमध्ये गेले, ज्यात भारतीय संघानं विजय मिळवला.
दोन्ही संघांची मागील मालिका बरोबरीत
तीन वेळचा टी20 विश्वविजेता भारत, मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्धची पाच सामन्यांची टी20 मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवून या मालिकेत उतरत आहे. तर यजमान न्यूझीलंड, बांगलादेशविरुद्धची आपली मागील टी20 मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सोडवून या मालिकेत उतरत आहे.
भारतीय संघाचा न्यूझीलंड दौरा
- पहिला टी20 सामना : 22 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च, दुपारी 12:30
- दुसरा टी20 सामना : 24 ऑक्टोबर, क्राइस्टचर्च, दुपारी 12:30
- तिसरा टी20 सामना : 27 ऑक्टोबर, वेलिंग्टन, दुपारी 12:30
- चौथा टी20 सामना : 30 ऑक्टोबर, ऑकलंड, दुपारी 12:30
- पाचवा टी20 सामना : 1 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन, दुपारी 12:30
- पहिला वनडे सामना : 4 नोव्हेंबर, ऑकलंड, सकाळी 7:30
- दुसरा वनडे सामना : 7 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन, सकाळी 7:30
- तिसरा वनडे सामना : 10 नोव्हेंबर, हॅमिल्टन, सकाळी 7:30
- चौथा वनडे सामना : 13 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई, सकाळी 7:30
- पाचवा वनडे सामना : 15 नोव्हेंबर, माउंट माउंगानुई, सकाळी 7:30
- पहिला कसोटी सामना : 19-23 नोव्हेंबर, वेलिंग्टन, पहाटे 3:30 वाजता
- दुसरा कसोटी सामना : 27 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर, क्राइस्टचर्च, पहाटे 3:30 वाजता