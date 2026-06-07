IND vs AFG Test Day 2 LIVE: टीम इंडियाच्या 6 चेंडूत 2 विकेट; पंतचं शतक हुकलं
Published : June 7, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 11:07 AM IST
न्यू चंदीगड IND vs AFG Only Test Day 2 Live : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील एकमेव कसोटी सामना 06 जूनपासून सुरु झाला आहे. हा सामना न्यू चंदीगड येथील मुल्लानपूर क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्याचा आज दुसरा दिवस आहे. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर सलामीवीर केएल राहुल (100), कर्णधार शुभमन गिलचं (103*) शतक तर साई सुदर्शन (81) आणि ऋषभ पंतच्या (50*) अर्धशतकी खेळीच्या बळावर टीम इंडियानं पहिल्या दिवशी 85 षटकांत 3 बाद 368 धावा केल्या. आता आज सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी टीम इंडिया जलद खेळी करत मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करेल.
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टीम इंडियाच्या 6 चेंडूत 2 विकेट
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी टीम इंडियाच्या 6 चेंडूत 2 विकेट पडल्या. ऋषभ पंत 81 धावांवर आक्रमक फटका मारण्याच्या नादात बाद झाला. त्याचं शतक पुन्हा एकदा हुकलं.
कर्णधार शुभमन गिल आउट
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, भारताला पहिला धक्का बसला. कर्णधार शुभमन गिल 126 धावा करुन बाद झाला. 96व्या षटकात सलीमनं त्याची विकेट घेतली. 177 चेंडूच्या खेळीत गिलनं 15 चौकार आणि 1 षटकार मारला. त्याच्यानंतर आला ध्रुव जुरेल फलंदाजीसाठी मैदानात आला आहे.
भारतीय संघाच्या 400 धावा पूर्ण
अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, भारतानं पहिल्या तासातच 400 धावांचा टप्पा ओलांडला. भारतीय संघासाठी शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत संयम राखून खेळत आहेत. दरम्यान, अफगाणिस्तानचे गोलंदाज नव्या चेंडूनं विकेट घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरु
भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील एकमेव कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सुरु झाला आहे. गिल-पंतची नाबाद जोडी भारताकडून मैदानात उतरली आहे. गिल शतक तर पंत अर्धशतक झळकावून नाबाद आहे.
पहिला दिवस भारताच्या नावावर
सामन्याच्या पहिला दिवस भारताचा नावावर राहिला. संघानं 85 षटकांत 3 बाद 368 धावा केल्या. सलामीवीर केएल राहुल आणि कर्णधार शुभमन गिल यांनी शतकं झळकावली, तर यष्टीरक्षक-फलंदाज पंत 50 धावांवर नाबाद राहिला होता. आता आज भारतीय संघ मोठी धावसंख्या उभारण्यावर भर देईल.