ETV Bharat / sports

IND vs AFG LIVE: शेवटच्या वनडेत पाहुण्यांनी जिंकला टॉस; दोन्ही संघांत मोठे बदल

IND vs AFG 3rd ODI Live
भारत-अफगाणिस्तान शेवटचा वनडे सामना (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 12:11 PM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 1:12 PM IST

Choose ETV Bharat

चेन्नई IND vs AFG 3rd ODI Live : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना चेन्नई इथं होणार आहे. पहिले दोन्ही सामने जिंकून भारतीय संघानं मालिकेत अभेद्य आघाडी कायम घेतली आहे. त्यामुळं, भारतीय संघ अंतिम सामनाही जिंकून अफगाणिस्तानविरुद्ध 3-0 नं मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. या सामन्यात अफगाणिस्ताननं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या संघात चार बदल करण्यात आले आहेत. तर भारतीय संघातही तीन बदल करण्यात आले आहेत.

LIVE FEED

1:09 PM, 20 Jun 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघ

भारत : यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.

अफगाणिस्तान : रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, एएम गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक.

1:05 PM, 20 Jun 2026 (IST)

अफगाणिस्ताननं नाणेफेक जिंकली

तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामन्यात अफगाणिस्ताननं नाणेफेक जिंकली. चेन्नईतील चेपॉक क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात अफगाण कर्णधारानं प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीम इंडिया प्रथम गोलंदाजी करणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी आपापल्या संघात मोठे बदल केले आहेत, अफगाण संघात चार तर भारतीय संघात तीन बदल झाले आहेत.

12:51 PM, 20 Jun 2026 (IST)

चेन्नईचं हवामान कसं असेल?

हवामना अहवालानुसार, सामन्याच्या वेळी चेन्नईमध्ये आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाचीही शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत हवामान खराब राहू शकते, ज्यामुळं सामन्याच्या सुरुवातीच्या षटकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, चांगली बातमी ही आहे की त्यानंतर हवामान हळूहळू निवळण्याची शक्यता आहे.

12:36 PM, 20 Jun 2026 (IST)

चेन्नईच्या चेपॉकची खेळपट्टी कशी असेल?

चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमची खेळपट्टी साधारणपणे फिरकी गोलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. खेळपट्टी कालांतरानं मंदावते, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना अतिरिक्त वळण आणि पकड मिळते. यामुळंच अफगाणिस्तानच्या अनुभवी फिरकी आक्रमणाला याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून फलंदाजांनीही या मैदानावर मोठी धावसंख्या उभारली आहे, ज्यामुळं अनेक मोठ्या धावसंख्येचे सामने झाले आहेत. दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणं सोपं मानलं जातं, परंतु चेपॉकची खेळपट्टी हळूहळू मंद होऊ शकते. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

12:09 PM, 20 Jun 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग 11

भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा.

अफगानिस्तान : हश्मतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, इकराम अलीखिल, फरीद अहमद मलिक, एएम गजनफर, बिलाल सामी.

12:09 PM, 20 Jun 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा

आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये सहा वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघाचं पारडं जड राहिलं आहे. भारतानं पाच सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. अफगाणिस्तानला अद्याप भारताविरुद्ध एकही वनडे सामना जिंकता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत, आकडेवारी भारतीय संघाच्या बाजूनं असल्याचं दिसतं.

Last Updated : June 20, 2026 at 1:12 PM IST

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN 3RD ODI LIVE
IND VS AFG LIVE UPDATES
IND VS AFG 3RD ODI LIVE STREAMING
IND VS AFG UPDATES CHENNAI
IND VS AFG LIVE SCORE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.