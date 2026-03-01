ETV Bharat / sports

IND vs WI Live: कोणाला मिळणार मुंबईचं तिकिट? 'सिटी ऑफ जॉय'मध्ये रंगणार 'करो या मरो' सामना

भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ (ETV Bharat Graphics)
ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 4:55 PM IST

Updated : March 1, 2026 at 5:27 PM IST

कोलकाता IND vs WI Live : टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 फेरीतील शेवटचा सामना आज (1 मार्च) भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे. हा सामना कोलकात्यातील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना जिंकणारा संघ या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल. तर पराभूत संघाचं आव्हान दोन्ही संघांचे सध्या पॉइंट टेबलमध्ये प्रत्येकी दोन गुण आहेत. त्यामुळं, हा सामना जिंकलेल्या संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची संधी मिळेल. इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत आधीच आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

5:26 PM, 1 Mar 2026 (IST)

ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी कशी असेल

ईडन गार्डन्स मैदान फलंदाजीसाठी अनुकूल मानला जातो, त्यामुळं भारत आणि वेस्ट इंडिज दोघंही आक्रमक रणनीती अवलंबण्याची शक्यता आहे. नवीन चेंडूनं सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना थोडी हालचाल मिळू शकते, परंतु एकदा चमक कमी झाली की परिस्थिती फलंदाजांना अनुकूल होऊ शकते. फिरकी गोलंदाजांना जास्त मदत मिळण्याची अपेक्षा नाही. त्यामुळं, प्रेक्षकांना उच्च धावसंख्या असलेल्या सामन्याची अपेक्षा असू शकते.

5:03 PM, 1 Mar 2026 (IST)

हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा

भारत आणि वेस्ट इंडिज आतापर्यंत 30 टी-20 सामन्यांमध्ये आमनेसामने आले आहेत. भारतानं 19 वेळा विजय मिळवला आहे, तर वेस्ट इंडिजनं 10 वेळा विजय मिळवला आहे, एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघ चार वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. वेस्ट इंडिजनं तीन सामने जिंकले आहेत, तर भारतानं फक्त एकच सामना जिंकला आहे.

4:52 PM, 1 Mar 2026 (IST)

कधी सुरु होणार सामना?

कोलकाता इथं भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. यासाठी टॉस अर्धा तास आधी, संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल. सामना रात्री 10:30 च्या सुमारास संपण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतरच कोणता संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल याचा निर्णय घेतला जाईल. याचा अर्थ असा की एका संघाचा प्रवास इथंच संपेल, तर दुसऱ्या संघाचा जेतेपदाचा दावेदार राहील आणि पुढं जाईल.

