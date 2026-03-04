ETV Bharat / sports

SA vs NZ 1st Semifinal Live: कोणाला मिळणार फायनलचं तिकीट; कधी सुरु होणार निर्णायक सामना?

SA vs NZ SemiFinal
दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 5:05 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 5:20 PM IST

कोलकाता SA vs NZ SemiFinal : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा पहिला उपांत्य सामना आज, बुधवार (1 मार्च) रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स इथं दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल, नाणेफेक अर्धा तास आधी, संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल. या सामन्यातील विजेता 8 मार्च रोजी अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करेल. एकीकडे, ऐडम मार्करामच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिका आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित आहे, त्यांनी त्यांच्या गटात अव्वल स्थान पटकावलं आहे आणि उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे. आता, आफ्रिकन संघ सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत खेळण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. दरम्यान, मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंड संघाची कामगिरी संमिश्र राहिली आहे. त्यांनी सुपर-8 टप्प्यात श्रीलंकेचा 61 धावांनी पराभव केला, परंतु इंग्लंडकडून 4 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. दोन्ही संघ आधीच गट टप्प्यात आमनेसामने आले होते, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेनं न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सनं पराभव केला. सध्या, दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि अंतिम फेरीसाठी प्रबळ दावेदार मानले जातात. त्यामुळं, हा सामना खूप रोमांचक आणि रंजक होण्याची अपेक्षा आहे.

LIVE FEED

5:18 PM, 4 Mar 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघ

दक्षिण आफ्रीका : एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रियान रिकेल्टन, डिवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, जेसन स्मिथ.

न्यूजीलंड : टिम सायफर्ट (विकेटकीपर), फिन ऍलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमॅन, डेरिल मिचेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककोन्ची, मॅट हेनरी, ईश सोढी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जेमीसन, डेवॉन कॉनवे.

4:59 PM, 4 Mar 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा?

दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 19 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यापैकी 12 सामने दक्षिण आफ्रिकेनं जिंकले आहेत, तर 7 सामने न्यूझीलंडनं जिंकले आहेत. टी-20 विश्वचषकात दोन्ही संघ पाच वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, प्रत्येक वेळी दक्षिण आफ्रिकेनं विजय मिळवला आहे.

Last Updated : March 4, 2026 at 5:20 PM IST

संपादकांची शिफारस

