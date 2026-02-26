IND vs ZIM: 24 वर्षांनंतर दोन्ही संघ उतरणार मैदानात; कोणाला मिळणार सेमीफायनलचं तिकिट?
Published : February 26, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : February 26, 2026 at 5:27 PM IST
चेन्नई IND vs ZIM Live : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या सुपर-8 फेरीत आज भारतीय क्रिकेट संघाचा सामना झिम्बाब्वेशी होणार आहे. हा सामना चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवला जाईल. झिम्बाब्वे 2002 नंतर पहिल्यांदाच भारताविरुद्ध भारतीय भूमीवर खेळत आहे. सुपर-8 फेरीत भारत आणि झिम्बाब्वे दोघांचीही सुरुवात निराशाजनक झाली आहे. दोन्ही संघांचा नेट रन रेट खुप खराब आहे. परिणामी आजचा सामना दोन्ही संघांसाठी करो या मरो असा असेल, आजच्या सामन्यात पराभूत झालेल्या संघाचं विश्वचषकातील आव्हान संपुष्टात येईल.
दोन्ही संघांचा पहिल्या सामन्यात पराभव : भारताचा मागील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 76 धावांनी पराभव झाला. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यानं 180 धावा करत, या विश्वचषकात संघाकडून सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. तर वरुण चक्रवर्ती गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, त्यानं 10 बळी घेतले आहेत. दुसरीकडे, झिम्बाब्वेला त्यांच्या मागील सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध 107 धावांनी मोठा पराभव पत्करावा लागला. संघाकडून ब्रायन बेनेट 180 धावांसह संघाचा आघाडीचा फलंदाज आहे, तर ब्लेसिंग मुझारबानी 11 बळींसह गोलंदाजी आक्रमणाचं नेतृत्व करत आहे. दोन्ही संघांमधील सामना खूप महत्त्वाचा आणि रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.
चेपॉक स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल
चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियममध्ये, जे पारंपारिकपणे फिरकीपटूंना अनुकूल पृष्ठभागासाठी ओळखलं जातं, अलिकडच्या वर्षांत लक्षणीय बदल झाले आहेत. खेळपट्टी आता फलंदाजांना पूर्वीपेक्षा जास्त पसंती देते. 180-200 च्या श्रेणीतील उच्च-स्कोअरिंग सामने या ठिकाणी सामान्य झाले आहेत. अशा खेळपट्ट्यांवर त्यांचे स्ट्रोक खेळण्यास सोयीस्कर असलेल्या भारतीय फलंदाजांसाठी सातत्यपूर्ण उसळी फायदेशीर ठरु शकते. सामना पुढं सरकत असताना फिरकीपटूंना अजूनही काही पकड मिळू शकते, परंतु खेळपट्टी सामान्यतः स्ट्रोक-अनुकूल राहण्याची अपेक्षा आहे.
चेन्नईचं हवामान कसं असेल
गुरुवार, 26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईमध्ये हवामान उष्ण आणि किंचित धुकं असण्याची अपेक्षा आहे. सकाळचं तापमान सुमारे 31°C च्या आसपास होतं, जे दुपारी सुमारे 32°C आणि संध्याकाळी सुमारे 27°C पर्यंत होण्याची शक्यता आहे. दिवसभर आकाश बहुतेक ढगाळ राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु सामन्याच्या वेळेपर्यंत ते निरभ्र होईल. उल्लेखनीय म्हणजे, पावसाचा अंदाज नाही, ज्यामुळं भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील सामना पूर्ण आणि अखंड होईल.
24 वर्षांनी दोन्ही संघ आमनेसामने
जेव्हा झिम्बाब्वे या सामन्यात मैदानात उतरेल तेव्हा 24 वर्षांत ते पहिल्यांदाच भारतात भारताविरुद्ध खेळतील. भारतात हे दोन्ही संघ शेवटच्या वेळी 2002 मध्ये एकमेकांसमोर आले होते. तेव्हा दोन्ही संघांमध्ये कसोटी सामना दिल्लीच्या मैदानावर खेळला गेला होता आणि त्यावेळी टीम इंडियाचे नेतृत्व सौरव गांगुलीनं केलं होतं. तेव्हापासून, भारतीय आणि झिम्बाब्वे संघ भारतीय भूमीवर कधीही भिडलेले नाहीत. गांगुलीनं त्या सामन्यात शतकही ठोकलं होतं.