Ind vs Eng Live: साहेबांचा पराभव करत टीम इंडिया सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये जाणार? मुंबईत रंगणार अटीतटीचा सामना

Ind vs Eng Live
भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनल लाईव्ह (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 4:54 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 5:28 PM IST

मुंबई IND vs ENG Live : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज गुरुवार (5 मार्च) रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल आणि टॉस अर्धा तास आधी संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल. या सामन्यातील विजयी संघ रविवारी (8 मार्च) अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर अंतिम फेरीत न्यूझीलंडशी भिडेल. पहिल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून न्यूझीलंडनं अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत आणि इंग्लंड सलग तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक उपांत्य फेरीत आमनेसामने येतील. 2022 मध्ये इंग्लंडनं विजय मिळवला, तर 2024 मध्ये भारतानं विजय मिळवला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियानं सुपर-8 टप्प्यात एक सामना गमावला असूनही उपांत्य फेरी गाठली, तर हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लंड सुपर-8 फेरीत अपराजित राहिला आणि अंतिम चारमध्ये पोहोचला. दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळविण्यासाठी त्यांच्यात अटीतटीचा सामना होणे अपेक्षित आहे.

LIVE FEED

5:28 PM, 5 Mar 2026 (IST)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सामन्यांच्या हेड टू हेड रेकॉर्डवर नजर टाकली तर टीम इंडियाचाच वरचष्मा दिसतो. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 29 सामने झाले आहेत, ज्यात भारतानं 17 तर इंग्लंडनं 12 सामने जिंकले आहेत. दरम्यान, टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात दोन्ही संघ पाच वेळा आमनेसामने आले आहेत, ज्यामध्ये भारतानं तीन आणि इंग्लंडनं दोन सामने जिंकले आहेत. इथंही भारताचाच वरचष्मा आहे.

5:15 PM, 5 Mar 2026 (IST)

वानेखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल

वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी पारंपारिकपणे फलंदाजांना अनुकूल मानली जाते, ज्यामुळं टी-20 स्वरुपात अनेकदा उच्च धावसंख्या असलेल्या सामन्यांची निर्मिती होते. लहान मैदान आणि वेगवान आउटफिल्डमुळं फलंदाजांना शॉट्स खेळणं सोपं होतं. दुसऱ्या डावात दव देखील भूमिका बजावू शकते, ज्यामुळं लक्ष्याचा बचाव करणं कठीण होतं. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

5:07 PM, 5 Mar 2026 (IST)

हवामान कसं असेल

हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर, सामन्याच्या दिवशी मुंबईत आकाश स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे. तापमान 27 ते 37 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे, तर आर्द्रता 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे. सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता नाही. याचा अर्थ चाहते पूर्ण 40 षटकांच्या सामन्याचा आनंद व्यत्यय न घेता घेऊ शकतील.

4:52 PM, 5 Mar 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघ

भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

इंग्लंड : हॅरी ब्रूक (कर्णधार), रिहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बँटन, जैकब बेथेल, जॉस बटलर, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.

संपादकांची शिफारस

