AUSW vs INDW Test Day 1 Live: पिंक-बॉल कसोटीत टीम इंडियाची पहिली बॅटिंग; स्मृती-शेफाली मैदानात

AUSW vs INDW Test Day 1 Live
पिंक बॉल कसोटी सामन्यात भारताची प्रथम फलंदाजी (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 6, 2026 at 10:43 AM IST

Updated : March 6, 2026 at 11:04 AM IST

पर्थ AUSW vs INDW Test Day 1 Live : कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. यजमान संघ सध्या बहु-फॉर्मेट मालिकेत 8-4 असा आघाडीवर आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका 2-1 नं गमावल्यानंतर ऑस्ट्रेलियानं वनडे मालिका 3-0 नं जिंकली. भारत कदाचित आता ही मालिका जिंकू शकणार नाही, परंतु आजपासून सुरु होणाऱ्या चार दिवसांच्या पिंक बॉल कसोटी सामन्यात विजय मिळवून ते मालिका 8-8 अशी बरोबरीत आणू शकतात. या एकमेव कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलिया कर्णधार एलिसा हिलीनं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता भारतीय महिला संघ प्रथम फलंदाजी करत आहे.

LIVE FEED

10:47 AM, 6 Mar 2026 (IST)

स्मृती-शेफाली मैदानात

भारताच्या सलामीवीर स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा मैदानात उतरल्या आहेत. त्यांच्यावर संघाला चांगली सुरुवात मिळवून देण्याची जबाबदारी असेल.

10:46 AM, 6 Mar 2026 (IST)

सामन्यासाठी दोन्ही संघ

भारतीय महिला संघ : स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, ऋचा घोष (यष्टिरक्षक), दीप्ती शर्मा, काशवी गौतम, स्नेह राणा, सायली सातघरे, क्रांती गौड.

ऑस्ट्रेलिया महिला संघ : फोबी लिचफिल्ड, जॉर्जिया वॉल, एलिस पेरी, ॲलिसा हिली (कर्णधार), ॲनाबेल सदरलँड, बेथ मूनी (यष्टिरक्षक), ॲशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, अलाना किंग, लुसी हॅमिल्टन, डार्सी ब्राउन.

10:41 AM, 6 Mar 2026 (IST)

ऑस्ट्रेलियानं जिंकला टॉस

या एकमेव कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलिया कर्णधार एलिसा हिलीनं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता भारतीय महिला संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे. कर्णधार एलिसा हिलीचा हा शेवटचा सामना आहे.

10:39 AM, 6 Mar 2026 (IST)

दोन्ही संघाचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड

कसोटी क्रिकेटमध्ये दोन्ही संघांमधील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड लक्षात घेता, एकूण 11 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियन महिला संघ स्पष्टपणे वरचढ आहे. भारतीय महिला संघाला फक्त एक सामना जिंकता आला, तर ऑस्ट्रेलियन महिला संघानं चार सामने जिंकले आहेत, तर सहा सामने अनिर्णित राहिले आहेत.

Last Updated : March 6, 2026 at 11:04 AM IST

