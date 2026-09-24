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Asian Games 2026 Today LIVE: वुशूमध्ये रोशिबिना देवीनं जिंकलं रौप्यपदक; सतनाम-सलमानला रोइंगमध्ये कांस्यपदक

Asian Games 2026 Today LIVE
Asian Games 2026 Today LIVE (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 9:12 AM IST

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Updated : September 24, 2026 at 9:20 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Today Live : आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 चा पाचवा दिवस रोमांचक ठरत आहे. भारतीय संघानं चौथ्या दिवशी अनेक पदकं जिंकली आणि आता पाचव्या दिवशी भारतीय खेळाडूंना तीच कामगिरी करण्याची संधी आहे. भारतानं दिवसाची सुरुवात दमदार केली. नोरम रोशिबिना देवीनं महिलांच्या 60 किलो वुशू प्रकारात रौप्यपदक जिंकलं. सतनाम सिंग आणि सलमान खान यांनीही कांस्यपदकं जिंकली. भारतीय संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आतापर्यंत 14 पदकं जिंकली आहेत. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या पाचव्या दिवशी अनेक प्रमुख स्पर्धा नियोजित आहेत. नेमबाजी, हॉकी आणि कबड्डीसह विविध स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू पदकांसाठी प्रबळ दावेदार दिसत आहेत.

रोशिबिना देवीला रौप्यपदक : भारतीय महिला वुशू खेळाडू रोशिबिना देवी आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये महिलांच्या सांडा 60 किलो प्रकारातील सुवर्णपदकाच्या सामन्यात चीनच्या झांग शियाओयूकडून 2-0 नं पराभूत झाली, त्यामुळं तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. यापूर्वी रोशिबिना देवीनं 2022 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही रौप्यपदक जिंकलं होतं. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताची एकूण पदकतालिकेत आता एक सुवर्ण, सहा रौप्य आणि सात कांस्य पदकांसह एकूण 14 पदकं झाली आहेत. भारतीय हॉकी संघ पाचव्या दिवशी 'अ' गटात दक्षिण कोरियाविरुद्ध खेळणार आहे.

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9:19 AM, 24 Sep 2026 (IST)

टेबल टेनिसच्या महिला दुहेरीच्या दुसऱ्या फेरीत अकुला आणि सिंड्रेला यांनी विजयी सुरुवात

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिला दुहेरीच्या दुसऱ्या फेरीत श्रीजा अकुला आणि सिंड्रेला दास यांनी मंगोलियाच्या बोलोर-एर्डेन बटमुन्ख आणि बुरेनजारगल संजा यांच्यावर 3-0 (11-5, 11-4, 12-10) असा विजय मिळवून आपल्या मोहिमेला सुरुवात केली. पुढील फेरीत त्यांचा सामना एका चिनी जोडीशी होण्याची शक्यता आहे.

9:13 AM, 24 Sep 2026 (IST)

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतानं आतापर्यंत एकूण 14 पदकं जिंकली

  • एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर आणि विदर्शा विनोद - महिला 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धा (नेमबाजी): रौप्यपदक
  • एलावेनिल वलारिवन - महिला 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धा (नेमबाजी): रौप्यपदक
  • रुद्राक्ष पाटील, हिमांशू ढिल्लन आणि पार्थ राकेश माने - पुरुष 10 मीटर एअर रायफल सांघिक स्पर्धा (नेमबाजी): रौप्यपदक
  • सुचिका तारियाल - महिला पारंपरिक 60 किलो (एमएमए) - कांस्यपदक
  • रुद्राक्ष पाटील - पुरुष 10 मीटर एअर रायफल (नेमबाजी): कांस्यपदक
  • हिमांशू ढिल्लन - पुरुष 10 मीटर एअर रायफल (नेमबाजी): रौप्यपदक
  • महिला क्रिकेट संघ: सुवर्णपदक
  • रायझा ढिल्लन, महेश्वरी चौहान आणि परिनाझ धालीवाल - महिला स्किट सांघिक स्पर्धा (नेमबाजी): कांस्यपदक
  • अनंतजीत सिंग नरुका, मेराज अहमद खान आणि भावतेघ सिंग गिल - पुरुष स्किट सांघिक स्पर्धा (नेमबाजी): कांस्यपदक
  • जय मीना (सॉफ्ट टेनिस): कांस्यपदक
  • मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग): रौप्यपदक
  • भारतीय पुरुष बॅडमिंटन संघ: कांस्यपदक
  • सतनाम सिंग, सलमान खान (रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स): कांस्यपदक
  • रोशिबिना देवी नोरम (वुशू): रौप्यपदक

9:11 AM, 24 Sep 2026 (IST)

सतनाम-सलमानला पुरुषांच्या डबल स्कल्समध्ये कांस्यपदक

भारताच्या सतनाम सिंग आणि सलमान खान यांनी 2026 च्या आशियाई रोइंग क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या डबल स्कल्स प्रकारात तिसरं स्थान पटकावत कांस्यपदक मिळवलं. सतनाम आणि सलमान हे चीनच्या सुवर्णपदक विजेते यी झुदी आणि नी यिदे यांच्यापेक्षा केवळ 3.48 सेकंद आणि उझबेकिस्तानच्या रौप्यपदक विजेते मेखरोझबेक ममातकुलोव आणि पावेल सोरिन यांच्यापेक्षा 2.76 सेकंद मागे राहिले.

9:10 AM, 24 Sep 2026 (IST)

रोशिबिना देवीला वुशूमध्ये रौप्यपदक; आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील तिसरं पदक

नोरम रोशिबिना देवीनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आणखी एक पदक जिंकलं आहे. महिलांच्या सांडा 60 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत चीनच्या शियाओयू झांगकडून पराभव झाल्यानं तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. या पदकामुळं, रोशिबिना तीन आशियाई क्रीडा पदके जिंकणाऱ्या भारतीय वुशू खेळाडूंच्या पंक्तीत सामील झाली आहे. यापूर्वी तिनं 2018 च्या जकार्ता-पालेमबांग आशियाई क्रीडा स्पर्धेत याच गटात कांस्यपदक आणि 2022 च्या हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकलं होतं.

Last Updated : September 24, 2026 at 9:20 AM IST

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
आशियाई क्रीडा 2026 आजचा दिवस
वुशू खेळाडू रोशिबिना देवी
आशियाई स्पर्धेत भारताचे सामने
ASIAN GAMES 2026 TODAY LIVE

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